ETV Bharat / state

53 लाख की चोरी का खुलासा, 2 चोर गिरफ्तार, रायपुर सिविल लाइन थाना इलाके में हुई थी वारदात

पकड़े गए 53 लाख के चोर ( ETV Bharat )

रायपुर: कहते हैं चोर कितना भी शातिर क्यों न हो वारदात वाली जगह पर कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ सिविल लाइन थाना इलाके के कटोरा तालाब इलाके में. पुलिस ने बीते दिनों 53 लाख की उठाईगिरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों के पास से रकम भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस की नजर से अपनी करतूत को छिपाने के लिए दोनों आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे.

सिविल लाइन थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी ठिकाने बदलने के साथ-साथ अपने कपड़े भी बाहर निकलने के दौरान बदलते रहे, ताकि पुलिस की निगाहों में नहीं आ सकें. लेकिन कहते हैं न कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. पुलिस ने निशानदेही और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया.