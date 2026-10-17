53 लाख की चोरी का खुलासा, 2 चोर गिरफ्तार, रायपुर सिविल लाइन थाना इलाके में हुई थी वारदात
चोरों ने पैसों को गीजर, टीवी और खिलौनों के भीतर छिपाकर रखा. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 10:13 AM IST
रायपुर: कहते हैं चोर कितना भी शातिर क्यों न हो वारदात वाली जगह पर कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ सिविल लाइन थाना इलाके के कटोरा तालाब इलाके में. पुलिस ने बीते दिनों 53 लाख की उठाईगिरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों के पास से रकम भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस की नजर से अपनी करतूत को छिपाने के लिए दोनों आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे.
सिविल लाइन थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी ठिकाने बदलने के साथ-साथ अपने कपड़े भी बाहर निकलने के दौरान बदलते रहे, ताकि पुलिस की निगाहों में नहीं आ सकें. लेकिन कहते हैं न कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. पुलिस ने निशानदेही और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया.
53 लाख की उठाईगिरी के आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि आरोपी करीब एक सप्ताह से कपड़ा व्यापारी की रेकी कर रहे थे. रेकी करने के बाद आरोपियों ने 53 लाख की उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया. वारदात के बाद बदमाश अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से लगातार कपड़े बदलते हुए निकले. सीसीटीवी की नजरों से बचने के लिए आरोपियों ने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल किया. दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस की नजरों में आने से आरोपी बच नहीं सके.
पकड़े गए नकदी के साथ बदमाश
आरोपियों ने उठाईगिरी के पैसों को गीजर, टीवी, और बच्चों के खिलौनों में छुपाकर रखा था. आरोपियोें के कब्जे से पुलिस ने 53 लाख बरामद कर लिया है. पुलिस ने तीन बैंक खाते को फ्रीज करने के साथ ही वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया है. DCP क्राइम एंड साइबर, स्मृतिक राजनाला ने कहा, "पीड़ित किशोर बलवानी ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उसकी पंडरी कपड़ा मार्केट में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है. जिसका वह संचालन करता है. पीड़ित 9 अक्टूबर 2026 को 11ः40 बजे घर से अपनी एक्टिवा के सामने के पायदान पर सफेद रंग के कपड़े के बैग में नगद रखकर अपनी दुकान जा रहा था."
DCP क्राइम एंड साइबर, स्मृतिक राजनाला ने कहा, "करीब 11ः45 बजे अप्पू पान ठेला के सामने संतकंवर राम चौक कटोरा तालाब में अपनी वाहन खड़ी कर पान खाने दुकान में गया. पान खाकर वापस लौटा तो देखा कि उसकी एक्टिवा के सामने के पायदान पर रखा सफेद रंग के कपड़े का बैग, जिसमें नगद 53 लाख रखे थे वह गायब है. पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था."
एंटी साइबर सेल ने जुटाया सुराग
वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त क्राइम एंड साइबर स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अज्ञात आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एंटी एंड साइबर यूनिट और थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना की जांच शुरू की गई. टीम ने फरियादी से हुई पूछताछ के बाद आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई और घटनास्थल एवं उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की बारीकी से जांच की. इसके साथ ही आरोपियों की पतासाजी के लिए मुखबिर लगाए गए.
सीसीटीवी फुटेज से मिला आरोपियों का सुराग
पुलिस इस तरह की वारदात करने वाले गिरोह के बारे में जानकारी जुटाने लगी. साथ ही पुलिस ने हाल ही में जेल से छूटे आरोपियों पर भी नजर रखनी शुरू की. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होते हुए नजर आए. पुलिस टीम ने आरोपियों के भागने के संभावित मार्गों पर लगे सैकड़ों सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेज खंगाले. एक कैमरे से दूसरे कैमरे के फुटेज की जांच करते हुए उनकी गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास किया गया.
सिविल लाइन पुलिस ने किया अरेस्ट
अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से बार-बार आरोपी कपड़े बदल रहे थे. ऐसे रास्तों का उपयोग कर रहे थे, जहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी नहीं थी. सभी तथ्यों एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों की पहचान करने में सफलता हासिल की. आरोपियों की पहचान कमलेश कुशवाहा एवं मनीष यदु के रूप में हुई. दोनों की पतासाजी कर उन्हें पुलिस टीम ने पकड़ लिया. पुलिस ने जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और गुनाह करने की बात स्वीकार की.
1 हफ्ते से व्यापारी की हो रही थी रेकी
पुलिस कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पिछले एक सप्ताह से पीड़ित का पीछा कर उसकी रेकी कर रहे थे. उसकी दैनिक गतिविधियों पर नजर रख रहे थे. वे पीड़ित के घर से दुकान आने-जाने एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी जुटा रहे थे. 9 अक्टूबर 2026 को पीड़ित जब घर से निकाला तो दोनों आरोपियों ने उसका पीछा किया. कटोरा तालाब स्थित संत कंवर राम चौक के पास मौका पाकर उसकी एक्टिवा के सामने रखे सफेद कपड़े के बैग में रखी नगदी रकम को चोरी कर फरार हो गए.
पकड़े गए बदमाश हैं आदतन अपराधी
पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी मनीष यदु जुआ एवं सट्टा खेलने का आदी है. उसके खिलाफ थाना सिविल लाइन में मारपीट एवं जुआ एक्ट के प्रकरण दर्ज रहे हैं. जिनमें वह जेल भी जा चुका है. वर्ष 2012 में आरोपी मनीष यदु द्वारा थाना आजाद चौक में नगद रकम लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी. वहीं दूसरा आरोपी कमलेश कुशवाहा पूर्व में थाना सिविल लाइन इलाके में मारपीट के मामले में जेल जा चुका है.