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रामपुर में बंद मकान से 20 लाख की चोरी, पुलिस महकमें में हड़कंप

थाना गंज प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा के अनुसार, रामपुर के थाना गंज क्षेत्र में मौलवी साहब की मजार के पास स्थित शायदा खानम का मकान है. शायदा खानम शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी बहन को स्वार छोड़ने गई थीं. शनिवार शाम करीब 5 बजे वह वापस अपने घर लौटीं, घर आने के बाद वह अन्य कामों में व्यस्त हो गईं.

रामपुर: जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं. शनिवार को थाना गंज क्षेत्र में एक बंद मकान से चोरों ने करीब 20 लाख रुपये के जेवर समेत पौने दो लाख रुपये की चोरी कर फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई.

रात करीब 8 बजे जब वह कमरे की ओर गईं तो पहली नजर में दरवाजे पर ताला बंद दिखाई दिया, लेकिन पास जाकर देखा तो ताला कटा हुआ था. कमरे का दरवाजा खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. कमरे के अंदर अलमारी खुली हुई थी, बेड और अन्य सामान पूरी तरह बिखरा पड़ा था. जांच करने पर पता चला कि घर में रखे सोने के आभूषण और नकदी गायब हैं.



पीड़िता शायदा खानम का कहना है कि चोर करीब 20 लाख रुपये के सोने के जेवर और लगभग पौने दो लाख रुपये नकदी चोरी कर ले गए हैं. उनके अनुसार चोरी हुए सामान की कुल कीमत 22 लाख रुपये है. घटना की जानकारी उन्होंने तुरंत अपने भाई को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही थाना गंज पुलिस और गुर्जर टोला चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके.



फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की पहचान करने का प्रयास जारी है. अब देखना होगा कि पुलिस इस बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा कब तक कर पाती है.

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