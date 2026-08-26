मुजफ्फरनगर में 14 लाख की चोरी निकली झूठी; 4.40 लाख रुपये कूलर से बरामद, बहू गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संजय कुमार वर्मा ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 6:16 PM IST
मुजफ्फरनगर : पुरकाजी थाना क्षेत्र के ग्राम हरिनगर में 14 लाख रुपये की चोरी और महिला पर चाकू से हमला किए जाने की सूचना का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस का दावा है कि घर में चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि परिवार की बहू ने ही रुपये चोरी कर उन्हें कूलर में छिपा दिया था. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 लाख 40 हजार रुपये और एक कान की बाली बरामद करने का दावा किया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 24 अगस्त को युवक इनाम ने पुरकाजी थाने में तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात चोर घर में घुसकर अनाज की टंकी में रखे करीब 14 लाख रुपये चोरी कर ले गए. आरोप था कि परिवार की महिला के जागने और विरोध करने पर चोरों ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया तथा कान की बाली खींचकर फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान पुलिस को घटना में कुछ तथ्य संदिग्ध नजर आए. पुलिस टीम ने पूछताछ और जांच के आधार पर परिवार की बहू को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसकी सास घर के लेन-देन का काम खुद करती थी और खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देती थी और अनाज की टंकी में रुपये छिपाकर रखती थी. पुलिस के मुताबिक, महिला ने उधार पैसा लिया था. पैसा न देना पड़े इसलिये रकम को ज्यादा बताया. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं. उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस के अनुसार, 23/24 अगस्त की रात परिवार के सो जाने के बाद महिला ने टंकी का ताला तोड़कर 4 लाख 40 हजार रुपये निकाल लिए और एक थैले में रखकर कूलर में छिपा दिए. इसके बाद उसने शोर मचाकर चोरी और हमले की झूठी सूचना दी. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पूरी रकम और कान की बाली बरामद कर ली. मामले में संबंधित धाराओं में संशोधन कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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