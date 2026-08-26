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मुजफ्फरनगर में 14 लाख की चोरी निकली झूठी; 4.40 लाख रुपये कूलर से बरामद, बहू गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : पुरकाजी थाना क्षेत्र के ग्राम हरिनगर में 14 लाख रुपये की चोरी और महिला पर चाकू से हमला किए जाने की सूचना का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस का दावा है कि घर में चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि परिवार की बहू ने ही रुपये चोरी कर उन्हें कूलर में छिपा दिया था. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 लाख 40 हजार रुपये और एक कान की बाली बरामद करने का दावा किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संजय कुमार वर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 24 अगस्त को युवक इनाम ने पुरकाजी थाने में तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात चोर घर में घुसकर अनाज की टंकी में रखे करीब 14 लाख रुपये चोरी कर ले गए. आरोप था कि परिवार की महिला के जागने और विरोध करने पर चोरों ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया तथा कान की बाली खींचकर फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.