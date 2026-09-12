गढ़वा थाना प्रभारी के घर में चोरी, छानबीन में जुटी पुलिस
गढ़वा में पोस्टेड थानेदार सुनील तिवारी के घर में चोरी हुई है. जिसमें दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : September 12, 2026 at 2:21 PM IST
पलामूः गढ़वा के टाउन थानेदार सुनील तिवारी के पलामू स्थित घर में चोरी हुई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. सुनील तिवारी झारखंड के चर्चित पुलिस अधिकारियों में से एक हैं और पलामू के रेहला थाना क्षेत्र के तोलरा में उनका घर है.
सीढ़ी लगाकर चोर घर के अंदर दाखिल हुए
पलामू में हुई चोरी के सिलसिले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले में छानबीन की जा रही है. इस मामले में पुलिस छापेमारी भी कर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. पुलिस ने बताया कि घर से कुछ नगद और जेवरात की चोरी हुई है. चोर सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल हुए थे और घटना को अंजाम दियाै. चोरों ने घर में रखी अलमीरा और बक्सा को तोड़ दिया.
'थानेदार सुनील तिवारी के घर में चोरी हुई है, इस मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जो सामान चोरी हुआ है उसका आकलन नहीं किया जा सका है. पूरे मामले में छानबीन की जा रही है.' - गुलशन बिरूआ, रेहला थाना प्रभारी.
घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है
शनिवार को घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बन गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हुए और उन्होंने गांव में दो संदिग्ध को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. दरअसल जिस इलाके में चोरों ने घटना को अंजाम दिया है उस इलाके में पहले भी चोरी की घटना हुई. जिस तरह से थानेदार के घर में चोरी हुई है उस तरह से अन्य घरों में भी चोरी हुई थी. समाचार लिखे जाने तक चोरी हुई संपत्ति का आकलन नहीं किया जा सका है.
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