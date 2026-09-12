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गढ़वा थाना प्रभारी के घर में चोरी, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामूः गढ़वा के टाउन थानेदार सुनील तिवारी के पलामू स्थित घर में चोरी हुई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. सुनील तिवारी झारखंड के चर्चित पुलिस अधिकारियों में से एक हैं और पलामू के रेहला थाना क्षेत्र के तोलरा में उनका घर है.

सीढ़ी लगाकर चोर घर के अंदर दाखिल हुए

पलामू में हुई चोरी के सिलसिले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले में छानबीन की जा रही है. इस मामले में पुलिस छापेमारी भी कर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. पुलिस ने बताया कि घर से कुछ नगद और जेवरात की चोरी हुई है. चोर सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल हुए थे और घटना को अंजाम दियाै. चोरों ने घर में रखी अलमीरा और बक्सा को तोड़ दिया.

'थानेदार सुनील तिवारी के घर में चोरी हुई है, इस मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जो सामान चोरी हुआ है उसका आकलन नहीं किया जा सका है. पूरे मामले में छानबीन की जा रही है.' - गुलशन बिरूआ, रेहला थाना प्रभारी.

घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है