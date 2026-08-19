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देवघर सावन मेले के कारण बोकारो में बढ़ी चोरियां, तीन मामलों का खुलासा, छह गिरफ्तार

बोकारो पुलिस देवघर सावन मेले में व्यस्त है, ऐसे में बोकारो में चोरी के मामले बढ़ गए हैं.

Theft in Bokaro
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 3:14 PM IST

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बोकारो: चास थाना क्षेत्र में लगातार हुई चोरी की तीन वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. घर की खिड़की तोड़कर ज्वेलरी, नगद और मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह के छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान भी बरामद किया गया है.

एसपी ने दी पुष्टि

मामले की जानकारी देते हुए चास एसपी वेदांत शंकर ने चोरी गए सामान की बरामदगी एवं गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि कई शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है. इन गिरफ्तारी के बीच पुलिस का कहना है कि सावन मेले में ड्यूटी और 15 अगस्त की व्यस्ताओं के कारण पुलिस बल की कमी है जिसके कारण चोरियां बढ़ गईं हैं.

बोकारो एएसपी का बयान (ETV Bharat)

कब और कैसे हुईं वारदातें

दरअसल, 22 जुलाई, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात चास थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने घर की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. तीनों मामलों में चास थाना में अलग-अलग कांड दर्ज किए गए थे.

विशेष छापामारी दल की कार्रवाई

घटनाओं के उद्भेदन के लिए बोकारो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर चास के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. पुलिस टीम ने मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों में गौतम बाउरी उर्फ मिरींडा, राहुल कुमार बाउरी, रवि कुमार पाण्डेय, प्रिंस कुमार उर्फ कृष, अमन राज उर्फ मनीष कुमार और कृष्णा कुमार पॉल शामिल हैं.

आरोपियों के पास से क्या हुआ बरामद

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 7 मोबाइल फोन, सोने जैसा सात पीस कंगन, 3.50 ग्राम गला हुआ सोना जैसा धातु, लोहे का चापड़, छोटा तौलने वाला मशीन और पांच रुपये के 12 नोट यानी 60 रुपये नकद बरामद किए हैं.

आरोपियों ने स्वीकारा जुर्म

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. वहीं, गिरफ्तार आरोपी गौतम बाउरी का पहले से भी चोरी और सेंधमारी से जुड़े दो मामले चास थाना में दर्ज हैं.

एएसपी का बयान

चास के एएसपी वेदांत शंकर ने बताया कि 14 और 15 की रात दुकान और घर में भी चोरी के सभी सामानों को बरामद किया गया है. उन्होंने माना कि पुलिस बल की कमी के कारण इस तरह की घटना घट रही है. सावन ड्यूटी लगने के कारण पुलिस बल की कमी हुई है.

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