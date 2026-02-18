ETV Bharat / state

ट्रेनों में चोरों का आतंक, एक दिन में 10 यात्रियों के सामान चोरी...RPF व GRP के लिए बनी सिरदर्द

पश्चिम मध्य रेलवे के क्षेत्रीय उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य धीरज गुप्ता 'तेज' का कहना था कि ट्रेन में चोरी की घटनाओं के लिए टीटीई ​सहित सभी स्टाफ जिम्मेदार हैं. रेलवे को भी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए. गश्त पूरी तरह होनी चाहिए. कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति (चोर) ट्रेन में कैसे पहुंच रहा है?, यह देखना चाहिए. सबसे बड़ी बात है कि रिजर्व्ड कोच में भी चोरी हो रही है. बीते दिनों सेकंड एसी तक में भी चोरी हुई है, यह गंभीर मामले हैं. जीआरपी पुलिस को भी इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए. लगातार तीन से चार चोरियां दिन में होना और एक ही दिन में 10 चोरी तक भी हो जाना बहुत ज्यादा गंभीर है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना था कि 1 दिन में 10 चोरी की घटनाएं 14 फरवरी को हुई हैं. 13 से 15 ट्रेनों में एस्कॉर्टिंग स्टाफ बढ़ाया हुआ है. यात्रियों को अपने सामानों की सुरक्षा के संबंध में जागरूक भी कर रहे हैं. स्टाफ कोई भी सामान्य मिसिंग होता है तो कार्रवाई करते हैं. जीआरपी के साथ मिलकर चोरी के रोकथाम के लिए अभियान चलाया हुआ है. जीआरपी के सब इंस्पेक्टर सोमेंद्र कुमार का कहना था कि ट्रेन कई थाना इलाकों से गुजरती है. जीआरपी में अलग-अलग एरिया होते हैं. जीआरपी के सामने मामले आ रहे हैं. जीआरपी के कोटा एरिया में चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया हुआ है.

कोटा: कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में इन दोनों चोरों का आतंक है. चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही. दोनों सुरक्षा बलों के लिए चोरी की ये घटनाएं सिरदर्द का कारण बनी हुई हैं. चोरी की अधिकांश वारदातें सवाई माधोपुर से कोटा, कोटा से गुना, कोटा से चित्तौड़गढ़ और कोटा से नागदा जंक्शन के बीच में हुई हैं. इनमें यात्रियों का लाखों रुपए तक का सामान, मोबाइल, नकदी व ज्वेलरी चोरी हुई है.

सेकंड एसी कोच भी सुरक्षित नहीं: दिल्ली के फरीदाबाद में रहने वाले सुमंता बासु अपनी पत्नी कल्पना बासु के साथ में सेकंड एसी कोच में दिल्ली से उदयपुर का सफर कर रहे थे. वह रात में 1:00 बजे तक कोटा में जाग रहे थे. इसके बाद बस्सी स्टेशन के आउटर पर ट्रेन खड़ी थी. एक अज्ञात व्यक्ति उनके बैग चुरा कर ले गया. इसमें करीब 35 हजार रुपए नकद और 4 लाख का गोल्ड था. रात को उन्होंने चित्तौड़गढ़ जीआरपी को शिकायत दी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल ट्रेस कर लिया, क्योंकि चोर मोबाइल को बंद नहीं कर पाया था. उसकी लोकेशन भी चालू थी, जिसे हमने गूगल पर ट्रेस किया था. बाद में पुलिस ने हमारा मोबाइल और बैग वापस लौटा दिया. जिसमें एटीएम कार्ड और अन्य कई दस्तावेज मिल गए. साथ ही 9500 रुपए भी उसमें थे, गोल्ड व करीब 25 हजार चोरी हो गए हैं. ट्रेन में रात के समय कोई अटेंडेंट और टीटी भी नहीं था, सभी सो गए थे.

कोटा से गुजरती ट्रेन (ETV Bharat Kota)

एक साथ हुई चोरी, यात्री परेशान: ट्रेन नंबर 22176 में सफर कर रहे नागपुर निवासी अमोल महंत का कहना था कि वे परिवार के साथ जयपुर से नागपुर का सफर ट्रेन से कर रहे थे और 14 फरवरी रात में ट्रेन ने कोटा स्टेशन को क्रॉस किया था. वे स्लीपर कोच में थे, तभी उनकी मां इंदिरा महंत का बैग चोरी हो गया था. जिसमें नकदी और कुछ ज्वेलरी थी. इसी ट्रेन में अन्य लोगों के मोबाइल और बैग को भी चोरी हुए थे. अचानक हडकंप मच गया था. वे एस 3 कोच में थे, जबकि चोरों ने आसपास के कोच में भी घटनाओं को अंजाम दिया था.

सवाईमाधोपुर के बाद चुरा ले गया बैग : उड़ीसा के पुरी निवासी इप्शिता दास अधिकारी का कहना है कि वे ट्रेन नम्बर 20471 श्रीगंगानगर पुरी ट्रेन से 16 फरवरी जयपुर से पुरी का थर्ड एसी कोच में सफर कर रही थी. उनके बैग को सवाईमाधोपुर स्टेशन के बाद कोई लेकर भाग गया था. वे दो से तीन बजे वह सोई थी और करीब 5 बजे यह चोरी हो गई थी. वह समझ भी नहीं पाई क्या हुआ है?, अन्य लोगों के साथ भी चोरी हुई थी. इसमें 1 लाख का नुकसान हुआ है. जिसमें गोल्ड और नकदी थी. ट्रेन नंबर 22634 हजरत निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे अजीत का कहना था कि वह एक स्टडी टूर में स्टूडेंट्स को लेकर आए थे. उनके साथ मौजूद स्टूडेंट मोहम्मद नियाज के मोबाइल को 14 फरवरी को ट्रेन से ही चुरा ले गया था.