मदद करने के चक्कर में कहीं आप न हो जाएं कंगाल! लखनऊ की इन घटनाओं से तुरंत लें सीख
लखनऊ में लिफ्ट देने से पहले हो जाइए होशियार, नहीं तो खाली हो सकती है आपकी जेब
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 9:01 PM IST
लखनऊ: अगर आप राजधानी की सड़कों पर निकल रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति आपसे लिफ्ट मांगता है, तो जरा संभल जाइए. आपकी एक छोटी इंसानियत आपको हजारों रुपये का नुकसान पहुंचा सकती है. जानकीपुरम में सामने आई एक घटना ने यह साबित कर दिया है कि अपराधी अब लोगों से मदद मांग कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं.
जानकीपुरन इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि सेक्टर-3 निवासी अजयकांत कटियार की 60 फीट रोड पर किराने की दुकान है. सोमवार दोपहर वह अपनी बाइक से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे की तरफ जा रहे थे. रास्ते में एक युवक ने उनसे लिफ्ट मांगी. अजयकांत ने बिना किसी शक के उसे बाइक पर बैठा लिया. कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अपनी जेब में हलचल महसूस हुई. जब उन्होंने देखा तो जेब कटी हुई थी और बाइक पर बैठा युवक मौके से फरार हो चुका था.
पीड़ित के मुताबिक, उनकी जेब में 60 हजार रुपये थे. इनमें से 13,500 रुपये रास्ते में गिर गए थे, जो उन्हें वापस मिल गए, लेकिन 46,500 रुपये आरोपी लेकर भाग गया. इंस्पेक्टर विनोद तिवारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत प्राप्त हुई है. मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके.
पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं
यह पहली बार नहीं है जब राजधानी में इस तरह की वारदात हुई हो. पिछले कुछ वर्षों में लिफ्ट मांगने के बहाने जेब काटने, लूट, पर्स और मोबाइल छीनने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पुलिस रिकॉर्ड में भी ऐसे कई मामले दर्ज हैं, जिनमें अपराधियों ने लोगों का भरोसा जीतकर वारदात को अंजाम दिया.
ऐसी घटनाओं से भी बचें
कुछ दिन पहले ही मड़ियांव थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक हर्ष के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी. हर्ष ने बताया कि वह अपनी कार से जा रहे थे. सीतापुर रोड, आईआईएम रोड के पास एक युवक उनकी कार की दाहिनी ओर आया और शीशा खटखटाने लगा. हर्ष ने बातचीत के लिए दाहिनी तरफ का शीशा नीचे किया. तभी दूसरा युवक कार की बाईं ओर पहुंच गया और उसने भी खिड़की खटखटाई. जैसे ही हर्ष ने दूसरी तरफ का शीशा खोला, युवक ने कार के गियर के पास रखा मोबाइल और पर्स उठाया और भागने लगा. हर्ष ने तुरंत उसका पीछा किया, पीछा किए जाने पर घबराहट में आरोपी ने मोबाइल और पर्स वहीं गिरा दिया, लेकिन खुद भागने में सफल रहा. बाद में हर्ष ने नजदीकी पुलिस चौकी पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई.
थोड़ी-सी लापरवाही पड़ सकती है भारी
लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि सड़क पर चलते समय थोड़ी-सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. अपराधी अब नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं. कोई लिफ्ट मांगता है, कोई रास्ता पूछने के बहाने रोकता है, तो कोई बातचीत में उलझाकर मौका तलाशता है. जैसे ही ध्यान भटकता है, वे जेब, पर्स या मोबाइल लेकर फरार हो जाते हैं.
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