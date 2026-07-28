ETV Bharat / state

मदद करने के चक्कर में कहीं आप न हो जाएं कंगाल! लखनऊ की इन घटनाओं से तुरंत लें सीख

लखनऊ: अगर आप राजधानी की सड़कों पर निकल रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति आपसे लिफ्ट मांगता है, तो जरा संभल जाइए. आपकी एक छोटी इंसानियत आपको हजारों रुपये का नुकसान पहुंचा सकती है. जानकीपुरम में सामने आई एक घटना ने यह साबित कर दिया है कि अपराधी अब लोगों से मदद मांग कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

जानकीपुरन इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि सेक्टर-3 निवासी अजयकांत कटियार की 60 फीट रोड पर किराने की दुकान है. सोमवार दोपहर वह अपनी बाइक से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे की तरफ जा रहे थे. रास्ते में एक युवक ने उनसे लिफ्ट मांगी. अजयकांत ने बिना किसी शक के उसे बाइक पर बैठा लिया. कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अपनी जेब में हलचल महसूस हुई. जब उन्होंने देखा तो जेब कटी हुई थी और बाइक पर बैठा युवक मौके से फरार हो चुका था.

पीड़ित के मुताबिक, उनकी जेब में 60 हजार रुपये थे. इनमें से 13,500 रुपये रास्ते में गिर गए थे, जो उन्हें वापस मिल गए, लेकिन 46,500 रुपये आरोपी लेकर भाग गया. इंस्पेक्टर विनोद तिवारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत प्राप्त हुई है. मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब राजधानी में इस तरह की वारदात हुई हो. पिछले कुछ वर्षों में लिफ्ट मांगने के बहाने जेब काटने, लूट, पर्स और मोबाइल छीनने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पुलिस रिकॉर्ड में भी ऐसे कई मामले दर्ज हैं, जिनमें अपराधियों ने लोगों का भरोसा जीतकर वारदात को अंजाम दिया.