हल्द्वानी में IG आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी, घर से नकदी और ज्वैलरी का बक्सा लेकर ले उड़ा चोर

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. ताजा मामला शहर के पॉश इलाके बद्रिपुरा से सामने आया है, जहां आईजी आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर दिनदहाड़े बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया. इस घटना ने न सिर्फ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि स्थानीय लोगों में दहशत और असुरक्षा का माहौल भी पैदा कर दिया है.

हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र स्थित बद्रीपुर में एक घर से दिन दहाड़े चोरी की घटना से हड़कंप मच गया. आनन फानन में कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है. आरोपी दिनदहाड़े कमरे से बक्सा उठा कर रफू चक्कर हो गया. आरोपी व्यक्ति किराएदार बनकर इलाके में रह रहा था. उसने पहले घर की गतिविधियों पर नजर रखी और मौका मिलते ही चोरी की योजना को अंजाम दिया. घटना के वक्त घर में महिला अकेली मौजूद थी. आरोपी दूसरी मंजिल पर पहुंचा और वहां से जेवरात सहित नकदी का बक्सा लेकर फरार हो गया.

महिला को जब घटना की जानकारी हुई तो उसने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी. चोरी की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद और क्षेत्रवासियों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी. सूचना पर हल्द्वानी कोतवाली के अंतर्गत हीरा नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके. प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिलने की बात कही जा रही है.