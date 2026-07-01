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रांची में चोर बेलगाम, दिन के उजाले में डॉक्टर के घर से उड़ा गए 50 लाख के गहने और नगद रुपए

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी में चोरों का उत्पात लगातार जारी है, इस बार चोरों ने दिन के उजाले में ही डॉक्टर उमेश कुमार के घर पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. इस वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने मात्र दस मिनट का समय लिया. चोर घर से 50 लाख से ज्यादा के गहने और करीब पांच लाख रुपए नगद उड़ा ले गए.

आधे घंटे के लिए घर से बाहर गए, उतनी देर में घर साफ

डॉ उमेश कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी और वह बुधवार की दोपहर मात्र आधे घंटे के लिए घर से बाहर मिठाई खरीदने के लिए गए थे. लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा पड़ा है और घर में रखे सभी गहने और रुपए गायब हैं. सीसीटीवी फुटेज में तीन चोर हिमालय अपार्टमेंट में आते हुए देखे गए. डाक्टर उमेश कुमार ने बताया कि उनकी मां जो बुधवार को ही तीर्थ यात्रा पर निकली हैं उनके गहने, उनकी सास और पत्नी के गहने सब चोर ले गए. गहनों की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा की है.

रक्षा राज्य मंत्री भी पहुंचे

मामले की जानकारी मिलते ही पास में ही रहने वाले देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौके पर पहुंचे. उन्होने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर फटकार भी लगाई. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पुलिस को मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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