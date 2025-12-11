ETV Bharat / state

पीरूमदारा में चोरों ने बंद घर को खंगाला, पहले फ्रिज से खाई मिठाई, फिर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार

रामनगर के पीरूमदारा में चोरों ने एक बंद घर में हाथ साफ किया. जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है.

Theft incident in Ramnagar Pirumdara
चोरों ने बंद घर पर बोला धावा (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 11, 2025 at 11:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: नैनीताल जनपद के रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं, यहां चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर ना सिर्फ लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया, बल्कि घर में रखी मिठाई भी आराम से खा गए. यह घटना टांडा मल्लू निवासी रमेश सुयाल के घर में घटी है, जिसके बाद से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

पीड़िता प्रेमा सुयाल ने बताया कि उनके घर से सोने की नथ, मांगटिका, कानों के झुमके, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, चांदी के सिक्के, पायल, बिछुए, धागुले और बच्चों के चांदी के जेवरात करीब 5 से 10 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चोरी हो गए. इसके अलावा चोर घर में रखी 25 से 30 हजार की नकदी भी ले उड़े. हैरानी की बात यह है कि चोरों ने घर में रखी मिठाई भी फ्रिज से निकालकर खा ली, जिससे अंदाजा लग रहा है कि चोर घर में काफी देर तक रुके रहे.

चोर घर में घुसकर लाखों का माल समेटकर हुए चंपत (Video-ETV Bharat)

पीड़िता के पति रमेश सुयाल ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ बुधवार शाम करीब 7 बजे पीरूमदारा क्षेत्र में आयोजित एक पारिवारिक शादी में गए हुए थे. लेकिन जब गुरुवार सुबह लगभग 6 बजकर 30 मिनट पर वे घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था. अंदर जाने पर पूरा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ था और अलमारी का लॉकर टूटा हुआ मिला. परिवार द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पीरूमदारा चौकी इंचार्ज के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचे. उन्होंने घर का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए.

Theft incident in Ramnagar Pirumdara
चोरों ने बंद घर पर किया हाथ साफ (Photo-ETV Bharat)

चौकी इंचार्ज बिष्ट ने बताया कि चोरी की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस चोरी का खुलासा कर चोरों को पकड़ लिया जाएगा. स्थानीय लोगों में चोरी की इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है. क्षेत्रवासियों ने रात के समय चौकसी बढ़ाने और पुलिस गश्त को मजबूत करने की मांग की है. पीड़ित परिवार का कहना है कि वर्षों की मेहनत और जमा पूंजी चोर कुछ ही मिनटों में उठा ले गए, जिससे परिवार सदमे में है. फिलहाल पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज, संदिग्धों की गतिविधियों और आसपास के इलाकों की जानकारी जुटाने में लगी है. क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं पर भी पुलिस की चौकस निगाह बनी हुई है.

पढ़ें-

TAGGED:

NAINITAL LATEST NEWS
THEFT INCIDENT IN PIRUMDARA
रामनगर पीरूमदारा चोरी घटना
पीरूमदारा में घर में चोरी घटना
PIRUMDARA THEFT INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.