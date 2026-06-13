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दुर्ग कलेक्टर परिसर के पास चोरी, लोक सेवा केंद्र से नकदी पार, पुलिस जांच जारी

दुर्ग में एसपी ऑफिस के पीछे चोरी की वारदात हुई है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Durg Crime News
दुर्ग क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 6:10 PM IST

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दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में चोरों के हौसले बुलंद हैं. यहां दुर्ग कलेक्टर परिसर के पास चोरी की वारदात हुई है. कलेक्टर और एसपी कार्यालय के ठीक पीछे स्थित लोक सेवा केंद्र में शुक्रवार रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 6 से 7 हजार रुपए की नकदी चोरी कर ली. खास बात यह है कि परिसर में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय होने के बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

लोक सेवा केंद्र को बनाया निशाना

चोर लोक सेवा केंद्र का मुख्य ताला नहीं तोड़ पाए. इसके बाद उन्होंने दरवाजे की कुंडी उखाड़कर अंदर प्रवेश किया और सीधे कैश काउंटर को निशाना बनाया. वहां रखी चिल्लर और नकदी लेकर फरार हो गए. कार्यालय में मौजूद अन्य सामान लगभग सुरक्षित मिला, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों का मकसद केवल नकदी चोरी करना था.

दुर्ग में चोरी से हड़कंप (ETV BHARAT)

वारदात के बाद चोरों ने पास स्थित पेंशन शाखा में भी घुसने का प्रयास किया. ज्वाइंट डायरेक्टर के केबिन में सामान बिखरा मिला, हालांकि वहां से किसी नकदी या अन्य सामग्री की चोरी की पुष्टि नहीं हुई है. सुबह कर्मचारी जब कार्यालय पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला और घटना का पता चला.

आधार एवं लोक सेवा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हैं. हमने परिसर में सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड की मांग की है- अमन अग्रवाल, कर्मचारी, आधार सेंटर

दुर्ग पुलिस की जांच जारी

दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि लोक सेवा केंद्र में चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।. कलेक्टर परिसर जैसे संवेदनशील सरकारी क्षेत्र में चोरी की घटना ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है.

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