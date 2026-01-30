ETV Bharat / state

बस्तर में चोरों का आतंक, बिग थीफ गैंग के होने की आशंका, पुलिस ने तेज की तफ्तीश

बस्तर पुलिस ने बताया कि बीती रात मेडिकल कॉलेज डिमरापाल स्थित मेकाज की डॉक्टर कॉलोनी में चोरों ने एक साथ पांच घरों को निशाना बनाया. टाइप-5 क्वार्टर में रहने वाले डॉक्टरों के घरों के ताले तोड़कर चोर नकदी, सोने-चांदी के जेवर और कीमती सामान समेटकर फरार हो गए. पूरा परिवार एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गया हुआ था. जिससे साफ है कि चोरों ने पहले से रेकी की थी. जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया.

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इन दिनों चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ गई है.बस्तर में हो रही चोरियां एक सुनियोजित पैटर्न की ओर इशारा कर रही हैं.बीते दिनों हुए दंतेश्वरी मंदिर में चोरी की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अब शहर के अलग-अलग इलाकों में एक के बाद एक बड़ी चोरियां सामने आ गई हैं.अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या शहर में कोई संगठित बाहरी गिरोह सक्रिय हो चुका है? जो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है.

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा (ETV BHARAT)

जूता व्यापारी को चोरों ने बनाया निशाना

शहर के रिहायसी इलाके में शुमार सन सिटी कॉलोनी में भी चोरों वारदात को अंजाम दिया. जूता व्यापारी सुरेश मैठानी महज तीन घंटे के लिए अस्पताल गए थे. इसी दौरान सूने मकान में घुसे चोर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. लगातार हो रही वारदातों ने शहरवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

बस्तर एसपी ने जांच की कही बात

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि सन सिटी, वृंदावन कॉलोनी और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज कैंपस जैसे इलाकों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं. पुलिस की साइबर टीम और स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थलों का निरीक्षण किया है. कई जगहों से महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज मिले हैं. जिनमें संदिग्ध चेहरे साफ नजर आ रहे हैं. शुरुआती जांच में बाहरी गिरोह की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंची.

पुलिस ने डॉक्टरों और मकान मालिकों के बयान दर्ज किए और चोरी गए सामान का आंकलन शुरू किया है. अलग अलग स्थानों से चोरों में भारी सामानों पर हाथ साफ किया है. इनमें सन सिटी से करीब 3-4 लाख की सामग्री की चोरी, वृंदावन से 2 बड़े चांदी की मूर्ति और डिमरापाल के अधिकतर घर के लोग बाहर हैं वापस आने पर स्पष्ट आंकड़ा सामने आएगा- शलभ सिन्हा, एसपी, बस्तर

दंतेश्वरी मंदिर में चोरी का केस अब तक अनसुलझा

बस्तर पुलिस के तमाम दावों के बीच दंतेश्वरी मंदिर में हुई चोरी का केस अब तक सुलझ नहीं सका है. बस्तर में लगातार बढ़ती इन वारदातों ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.