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लक्सर में दो दुकानों के टूटे ताले, कोतवाली से महज कुछ ही दूरी पर दिनदहाड़े चोरी से व्यापारियों में रोष

चोरी की घटना से व्यापारियों में रोष ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस को चुनौंती दे दी है. कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर, चोरों ने एक ही रात में दो दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की चोरी को अंजाम दिया. घटना के बाद से व्यापारियों में भारी आक्रोश है और पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

चोरी की वारदात लक्सर के स्थित एक शोरूम और उसके बगल में स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में हुई. चोरों ने दुकानों के पीछे की दीवार में सेंध लगाई और दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो गए. शोरूम के मालिक आयुष्मान ने बताया कि सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो पीछे की दीवार टूटी हुई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था. जांच करने पर पता चला कि चोर दुकान से महंगी ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड चश्मे, इंपोर्टेड परफ्यूम, महंगे कपड़े और गल्ले में रखे रुपये की नकदी चोरी कर ले गए हैं. चोरी गए सामान की कीमत लाखों में बताई जा रही है.