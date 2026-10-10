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विदेश में मकान मालिक का था ठिकाना, चोरों ने बनाया सूने मकान को निशाना, पुलिस निकली बदमाशों से तेजतर्रार

पुलिस निकली बदमाशों से तेजतर्रार ( ETV Bharat )

दुर्ग: उतई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सूने मकान में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश किया है.उत्तई पुलिस के मुताबिक ग्राम डुण्डेरा के कचरू नगर में आनंदु सुकुमारन का घर है. आनंदु सुकुमारन पूरे परिवार के साथ विदेश में रहते हैं. घर पर ताला बंद रहता है. परिवार के दूसरे सदस्य जरुर दुर्ग शहर में रहते हैं. मकान में ताला बंद रहने की वजह से चोरों ने इस घर को निशाना बनाया और वहां से कीमती सामान लेकर चंपत हो गए.

विदेश में रहने वाले परिवार के घर चोरी 9 अक्टूबर को मकान मालिक के बड़े भाई सदीश कुमार को पड़ोसी से खबर मिली कि आनंदु सुकुमारन के घर के पीछे रसोई का दरवाजा खुला है. मौके पर उनके बड़े भाई पहुंचे तो दरवाजा टूटा पड़ा मिला और घर का सामान भी बिखरा था. घर के भीतर से एलईडी टीवी, लैपटॉप, फ्रीज, वाशिंग मशीन, पंखे, सोने के आभूषण और मोबाइल समेत करीब 1,60,000 रुपए का सामान गायब था. चोरी की शिकायत मिलने के बाद उत्तई पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के दम पर पुलिस ने 3 वयस्क आरोपियों और 2 अपचारी बालकों को अभिरक्षा में ले लिया.