विदेश में मकान मालिक का था ठिकाना, चोरों ने बनाया सूने मकान को निशाना, पुलिस निकली बदमाशों से तेजतर्रार
पकड़े गए चोरों में नाबालिग भी शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद किया. अतुल शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 8:46 PM IST
दुर्ग: उतई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सूने मकान में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश किया है.उत्तई पुलिस के मुताबिक ग्राम डुण्डेरा के कचरू नगर में आनंदु सुकुमारन का घर है. आनंदु सुकुमारन पूरे परिवार के साथ विदेश में रहते हैं. घर पर ताला बंद रहता है. परिवार के दूसरे सदस्य जरुर दुर्ग शहर में रहते हैं. मकान में ताला बंद रहने की वजह से चोरों ने इस घर को निशाना बनाया और वहां से कीमती सामान लेकर चंपत हो गए.
विदेश में रहने वाले परिवार के घर चोरी
9 अक्टूबर को मकान मालिक के बड़े भाई सदीश कुमार को पड़ोसी से खबर मिली कि आनंदु सुकुमारन के घर के पीछे रसोई का दरवाजा खुला है. मौके पर उनके बड़े भाई पहुंचे तो दरवाजा टूटा पड़ा मिला और घर का सामान भी बिखरा था. घर के भीतर से एलईडी टीवी, लैपटॉप, फ्रीज, वाशिंग मशीन, पंखे, सोने के आभूषण और मोबाइल समेत करीब 1,60,000 रुपए का सामान गायब था. चोरी की शिकायत मिलने के बाद उत्तई पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के दम पर पुलिस ने 3 वयस्क आरोपियों और 2 अपचारी बालकों को अभिरक्षा में ले लिया.
फरार 2 चोरों की तलाश में जुटी उत्तई पुलिस
आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने पहले मकान की रेकी की, फिर पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे. चोरी का सामान बेचकर रकम आपस में बांट ली गई,आरोपी राहुल धनकर, दुरपत धनकर और रवि कुमार यादव और 2 नाबालिकों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने 58,500 रुपए नगद, टीवी, लैपटॉप, फ्रीज, वाशिंग मशीन, पंखे, फर्नीचर, टूल बॉक्स और पुराना आईफोन जब्त किया है. सोने के आभूषण की बरामदगी का सत्यापन बाकी है. चोरी का माल खरीदने वाले भी शिकंजे में लिए गए हैं. इस मामले में विनोद देवांगन और अजय धनकर फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.