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पहले मंदिर में झुकाया सिर, फिर मां पार्वती के गहने और अन्य सामान लेकर चंपत हुआ चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात

मंदिर में चोरी की घटना के बाद जांच करने पहुंचे पुलिस पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लातेहार: जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. चोरी करने पहुंचे अज्ञात चोर ने पहले मां पार्वती की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सिर झुकाया. उसके बाद मां के आभूषण समेत अन्य सामान की चोरी कर फरार हो गया. चोरी की यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

दरअसल, लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध प्राचीन पहाड़ी मंदिर पूरे इलाके में प्रसिद्ध है. यहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन भक्त आते हैं. इसी मंदिर में बीती रात तीन चोर आए और मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया. एक चोर मंदिर में दाखिल हुआ और सबसे पहले मां पार्वती की प्रतिमा के सामने पहुंचा. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि उसने प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर प्रणाम किया. उसके बाद वह मंदिर में रखे सामान की ओर बढ़ा और मां पार्वती के आभूषण समेत अन्य सामान समेट कर फरार हो गया.