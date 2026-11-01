पहले मंदिर में झुकाया सिर, फिर मां पार्वती के गहने और अन्य सामान लेकर चंपत हुआ चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात
लातेहार में चोरी की बड़ी वारदात हुई है. चोरों ने प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर को निशाना बनाया है.
Published : November 1, 2026 at 1:50 PM IST
लातेहार: जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. चोरी करने पहुंचे अज्ञात चोर ने पहले मां पार्वती की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सिर झुकाया. उसके बाद मां के आभूषण समेत अन्य सामान की चोरी कर फरार हो गया. चोरी की यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
दरअसल, लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध प्राचीन पहाड़ी मंदिर पूरे इलाके में प्रसिद्ध है. यहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन भक्त आते हैं. इसी मंदिर में बीती रात तीन चोर आए और मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया. एक चोर मंदिर में दाखिल हुआ और सबसे पहले मां पार्वती की प्रतिमा के सामने पहुंचा. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि उसने प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर प्रणाम किया. उसके बाद वह मंदिर में रखे सामान की ओर बढ़ा और मां पार्वती के आभूषण समेत अन्य सामान समेट कर फरार हो गया.
रविवार सुबह जब पुजारी मृत्युंजय मिश्रा मंदिर पहुंचे तो वहां सामान बिखरा पाया. जांच करने पर मां पार्वती के आभूषण समेत कई सामान गायब पाए गए. इसके बाद मंदिर में चोरी होने की जानकारी सामने आई.
मंदिर समिति के सदस्यों और पुलिस को दी गई सूचना
चोरी की घटना की जानकारी होने के बाद मंदिर के पुजारी ने तत्काल इसकी सूचना मंदिर समिति के सदस्यों और पुलिस पदाधिकारी को दी. सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी राम लखन वर्णवाल मंदिर परिसर में पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन की. इस दौरान सीसीटीवी को देखा गया तो उसमें स्पष्ट हुआ कि दो चोर मंदिर के बाहर पहरा दे रहे थे और एक कर मंदिर में प्रवेश किया और मूर्ति के गहने व अन्य सामान लेकर फरार हो गया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस संबंध में थाना प्रभारी राम लखन वर्णवाल ने कहा कि मामले की सूचना मिलने के बाद इसकी गहनता से जांच की जा रही है. जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी होगी.
आस्था के केंद्र में चोरी से लोग आहत
इधर, मंदिर में चोरी की घटना से लोगों की भावना आहत हुई है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही घटना को अंजाम देने वाले चोरों की गिरफ्तारी की जाए.
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