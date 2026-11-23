विष्णुपद मंदिर में महिला चोर ने दांत से काटी चेन, 10-12 श्रद्धालुओं को शिकार बनाने का दावा
Gaya Woman Bites off Mangalsutra: गया के विष्णुपद मंदिर में श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया और सोने की चेन उड़ायी गई. रिपोर्ट- प्रदीप कुमार सिंह
Published : November 23, 2026 at 3:14 PM IST
गयाजी: विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में कार्तिक माह के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी भीड़ का फायदा उठाकर श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र काटने की घटनाएं सामने आई हैं. मंदिर परिसर में हुई इन घटनाओं के बाद श्रद्धालुओं के बीच चिंता और नाराजगी का माहौल है. वहीं मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.
विष्णुपद मंदिर में महिला चोर का कारनामा
बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से अपनी मां के साथ विष्णुपद मंदिर में दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु परिवार की महिला के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र चोरी कर लिया गया है. घटना सोमवार सुबह लगभग 9 बजे की है. पीड़ित परिवार के अनुसार दर्शन के दौरान ही भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया. काफी खोजबीन के बावजूद जब आभूषणों का पता नहीं चला तो पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की.
CCTV में कैद हुई घटना
सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हुई है. पीड़ित बुजुर्ग महिला विष्णुपद मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी. भीड़ काफी ज्यादा होने के कारण धक्का-मुक्की हो रही थी. इसी दौरान पीड़िता के पीछे हाथों में पूजा की टोकरी लिए एक महिला मौजूद थी. भीड़ का फायदा उठाकर उसने बुजुर्ग को अपनी ओर खींचा और दांतों से एक झटके में मंगलसूत्र काट डाला.
दांत से मंगलसूत्र काटा
भीड़ के कारण बुजुर्ग महिला को तुरंत चोरी का पता नहीं चल सका. आरोपी महिला के साथ और कितने लोग इस भीड़ में मौजूद थे, इसका पता अबतत नहीं चल सका है. पीड़ित श्रद्धालुओं का दावा है कि मंदिर में उनके साथ-साथ 10 से 12 अन्य बाहरी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के गले से भी चेन और मंगलसूत्र चोरी किए गए हैं.
"इस संबंध में विष्णुपद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. वहीं मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना से जुड़े संदिग्धों की गतिविधियां कैद होने की बात भी सामने आई है."- अजय कुमार गुप्ता, पीड़ित महिला के पति
सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग
पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर संदिग्धों की पहचान करने, उन्हें जल्द गिरफ्तार करने और चोरी गए सोने के आभूषणों की बरामदगी की मांग की है. श्रद्धालुओं का कहना है कि विष्णुपद मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में देश-विदेश से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं. ऐसे में मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की निगरानी को और मजबूत करने की जरूरत है.
पुलिस खंगाल रही फुटेज
भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की भी मांग की गई है. फिलहाल श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान और कार्रवाई को लेकर पीड़ितों को पुलिस प्रशासन से उम्मीद है.
"हमलोग विष्णुपद मंदिर दर्शन के लिए आए थे. मेरी मम्मी के गले का मंगलसूत्र चोरी हो गया है. हमलोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं."- संपदा, पीड़िता की बेटी
"मंदिर में जांच के लिए आये हैं. एक आवेदन मिला है. केस दर्ज नहीं हुआ है. मामले की जांच करवाई जा रही है. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है."- प्रमानंद कुमार करण, थाना प्रभारी, विष्णुपद थाना
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