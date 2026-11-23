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विष्णुपद मंदिर में महिला चोर ने दांत से काटी चेन, 10-12 श्रद्धालुओं को शिकार बनाने का दावा

विष्णुपद मंदिर में दांत से मंगलसूत्र काटती महिला की तस्वीर ( ETV Bharat )

गयाजी: विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में कार्तिक माह के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी भीड़ का फायदा उठाकर श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र काटने की घटनाएं सामने आई हैं. मंदिर परिसर में हुई इन घटनाओं के बाद श्रद्धालुओं के बीच चिंता और नाराजगी का माहौल है. वहीं मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

विष्णुपद मंदिर में महिला चोर का कारनामा