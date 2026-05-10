दुर्ग जिले में फिर चोरी की वारदात, लोको पायलट के सूने मकान को बनाया निशाना
सुपेला थाना इलाके में लोको पायलट के घर लाखों की चोरी, जेवरात पर किया हाथ साफ, शादी समारोह में गया था परिवार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 10, 2026 at 3:01 PM IST
दुर्ग: सुपेला थाना क्षेत्र के राधिका नगर में अज्ञात चोरों ने लोको पायलट के घर को निशाना बनाया है. आरोपियों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया. लोको पायलट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर विवेचना में जुट गई है.
शादी समारोह में गया था परिवार
जानकारी के मुताबिक सुपेला थाना क्षेत्र के राधिका नगर में रहने वाले लोको पायलट त्रिलोकी नाथ के घर अज्ञात चोरों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. घटना के समय लोको पायलट अपने रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे. लोको पायलट और उनके परिवार देर रात घर पहुंचने पर चोरी की जानकारी हुई.
डॉग स्कॉड के साथ पहुंची पुलिस
चोरी को सूचना लोको पायलट ने पुलिस को जानकारी को दी. सूचना पर सुपेला और एसीसीयू की टीम मौके पर पहुंचकर विवेचना में जुट गई है. पुलिस डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे. लोको पायलट ने पुलिस को बताया कि उनके शादी के समय दिए सोने और चांदी के जेवरात समेत एक लाख नगदी रकम की चोरी हुई है.
घर के पीछे के रास्ते से घर में आरोपी घुसे हैं. इसके बाद घर में लगे ताले को तोड़कर सोने चांदी के जेवरात समेत नगदी रकम चोरी की सूचना मिली है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा- सत्यप्रकाश तिवारी, भिलाई नगर सीएसपी
हाल ही में स्क्रैप व्यापारी के घर भी बड़ी चोरी
फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. आपको बता दें कि 4 और 5 मई की रात को सुपेला थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में स्क्रैप व्यापारी के घर में 40 से 50 लाख की चोरी की वारदात हुई है. इस मामले में पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंची है, इसके बाद फिर एक बाद सुपेला थाना में लोको पायलट के घर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया.