'चटोरे' चोर CCTV में कैद : पहले जी भर कर खाई मिठाई, फिर इत्मीनान से की चोरी
चोरों ने दो अलग-अलग दुकानों को अपना निशाना बनाया और 19 हजार की नकदी पर हाथ साफ किया.
Published : April 7, 2026 at 7:46 AM IST|
Updated : April 7, 2026 at 7:54 AM IST
अजमेर : जिले के किशनगढ़ शहर में इन दिनों शातिर चोरों के हौसले बुलंद हैं. सोमवार देर रात मदनगंज थाना क्षेत्र के पुरानी मिल परिसर में चोरों ने एक मिठाई के दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया. चोरों ने न केवल दुकानों के ताले और जालियां तोड़ीं, बल्कि चोरी करने से पहले दुकान में बैठकर आराम से मिठाइयों का लुत्फ भी उठाया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है.
लोहे की जाली काटकर घुसे अंदर : मदनगंज थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है. दरअसल, चोर सोमवार देर रात पुरानी मिल परिसर में स्थित दुकानों को निशाना बनाने पहुंचे. शातिरों ने मिठाई की दुकान की मजबूत लोहे की जाली को काटकर अंदर प्रवेश किया. दुकान में घुसने के बाद चोरों ने सबसे पहले काउंटर पर रखी मिठाइयों पर हाथ साफ किया और जमकर स्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया.
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19 हजार की नकदी पर किया हाथ साफ : पीड़ित दुकानदार के अनुसार, चोरों ने दो अलग-अलग दुकानों को अपना निशाना बनाया. एक दुकान के गल्ले से करीब 15 हजार रुपए और दूसरी दुकान से करीब 4 हजार रुपए की नकदी लेकर चोर रफूचक्कर हो गए. सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो टूटी हुई जाली और बिखरा हुआ सामान देखकर उसके होश उड़ गए.
CCTV में कैद हुआ बेखौफ अंदाज : चोरों की यह पूरी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर किस तरह बेखौफ होकर दुकान के अंदर घूम रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान की कोशिश कर रही है.