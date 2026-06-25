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दुर्ग में चोरों की हैट्रिक, एक ही मकान में तीन बार चोरी, मचा हड़कंप

परिजनों ने बताया कि वार्ड क्रमांक 60 निवासी माया गुरुंग के घर पहली चोरी मार्च महीने में हुई थी. उस समय माया गुरुंग मंदिर गई हुई थीं. इसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए रखे करीब 70 हजार रुपये पार कर दिए. घटना की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल सका.

दुर्ग: कातुल बोर्ड इलाके के वार्ड क्रमांक 60 निवासी माया गुरूंग के घर चोरी की वारदात हुई है. परिजनों ने बताया कि चोर लगातार एक ही घर में चोरी कर रहे हैं, जिससे मोहल्ले के लोग भी दहशत में हैं.

दूसरी चोरी

16 जून को चोरों ने दूसरी और सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया. माया गुरुंग अपने मायके गई हुई थीं, तभी अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर शादी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान सहित करीब 15 लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली.

दुर्ग में चोरी (ETV BHARAT)

तीसरी चोरी

लगातार हो रही चोरियों से परेशान होकर महिला ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और सुरक्षा के मद्देनजर मायके में रहने लगीं. लेकिन 16 जून को चोरी के महज आठ दिन बाद चोर तीसरी बार उसी मकान में घुस गए.

दुर्ग में चोरी से लोगों में डर (ETV BHARAT)

इस बार घर में कोई कीमती सामान नहीं मिलने पर वे डिनर सेट और घरेलू बर्तन तक ले गए. इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उखाड़कर अपने साथ ले गए.

ये पहला मौका है कि एक ही घर में तीसरी बार चोरी हो गई. पहली बार में 70 हजार रुपए चोरी हो गए. दूसरी बार जेवर समेत करीब 15 लाख की चोरी हुई. हम भी डरे हुए हैं. आज इनके घर चोरी हुई है, कल किसी और के घर भी चोरी हो सकती है-ममता गुरुंग, परिजन

स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है. अब देखाना होगा कि ट्रिपल चोरी की वारदात को पुलिस कैसे सुलझाती है.