पंडरा बाजार समिति की चार दुकानों में चोरी, दीवार काट कर नगदी समेत लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर

दुकानों में चोरी की घटना के बाद पुलिस प्रशासन का विरोध जताते व्यवसायी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची में चोरों का मनोबल सातवें आसमान पर है. अब चोर पुलिस की नाक के नीचे चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र का है, यहां चोरों ने बाजार समिति की चार दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

लगातार हो रही है चोरी

पंडरा ओपी के ठीक बगल में स्थित बाजार समिति की चार दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. दुकानों से करीब 6 लाख कैश सहित करीब 15 लाख के सामान की चोरी हुई है. चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने दुकानों के पीछे की दीवार को काट दिया था. चोर दीवार काटकर अंदर घुसे और उन्हें जो कुछ भी मिला उसे उड़ा ले गए. राजेश कुमार नाम के कारोबारी की दुकान से चोरों ने 4.30 लाख रुपये नगद की चोरी की है.

चोरी की घटना की जानकारी देते पंडरा बाजार समिति के दुकानदार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कारोबारियों में आक्रोश

आपको बता दें कि रांची के पंडरा बाजार समिति में थोक विक्रेताओं की तीन दर्जन से ज्यादा दुकानें हैं. अक्सर यहां चोरी की वारदात सामने आती रहती है. कारोबारी सुभाष पटवारी ने बताया कि पुलिस की लापरवाही की वजह से चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं. पंडरा बाजार समिति से थाना महज कुछ कदमों की दूरी पर है, इसके बावजूद चोर दुकानों की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और फरार भी हो जाते हैं. मामले को लेकर दुकानदारों का कहना है कि लगातार चोरी की वारदात हो रही है, लेकिन एक चोर को भी पुलिस नहीं पकड़ पाती है. दुकानदारों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ बेहद आक्रोश है.