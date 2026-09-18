ETV Bharat / state

अपर बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी, लाखों की नकदी और सामान ले गए चोर

रांची के अपर बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी हुई है. पुलिस जांच में जुट गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Ranchi Upper Bazar
अपर बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी के प्रमुख कारोबारी केंद्र अपर बाजार में चोरों ने एक साथ कई दुकानों को निशाना बनाकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं में लाखों रुपये की नकदी और कीमती सामान चोरी होने की बात सामने आई है. घटना के बाद इलाके के कारोबारियों में आक्रोश है.

चार दुकानों में चोरी, दो में हुए कामयाब

रांची के अपर बाजार में गुरुवार की रात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. छत की ग्रिल को काटकर चोर दुकान के अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने सुजाता प्लास्टिक दुकान में सेंधमारी कर 2.09 लाख रुपये से अधिक की नकदी चुरा ली. वहीं, राहुल हार्डवेयर मार्ट में भी चोरों ने धावा बोला. दुकानदार के अनुसार, दुकान से करीब पांच लाख रुपये नकद और लगभग 15 लाख रुपये के सामान की चोरी हुई है. एक ही कारोबारी इलाके में कई दुकानों में चोरी की घटना से व्यापारियों में आक्रोश है.

अपर बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी (Etv Bharat)

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद एएसपी कोतवाली, थाना प्रभारी समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. इधर, एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल की वैज्ञानिक तरीके से जांच की.

Ranchi Upper Bazar
अपर बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी (Etv Bharat)

टीम ने फिंगरप्रिंट समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस इन साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है. कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने बताया कि मामले की तकदीर की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है.

बड़ा कारोबारी इलाका है अपर बाजार

अपर बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में कारोबारी और ग्राहक पहुंचते हैं. ऐसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में एक साथ कई दुकानों में चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कारोबारियों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी हुए सामान की बरामदगी की मांग की है.

यह भी पढ़ें:

रांची में मुफ्त की बिजली के चक्कर में फंसे लोग, अब लगाने होंगे थाने का चक्कर

छह दुकानों के ताले काटे, हाथ लगे 400 रुपये और कुछ सिक्के, एफएसएल ने इकट्ठा किए फिंगर प्रिंट्स

कोयला चोरी के आरोप में बुजुर्ग महिला की पिटाई से मचा बवाल, ग्रामीणों ने CISF टीम को बनाया बंधक

TAGGED:

UPPER BAZAR THEFT
RANCHI THEFT CASE
RANCHI POLICE
रांची अपर बाजार
RANCHI UPPER BAZAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.