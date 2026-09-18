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अपर बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी, लाखों की नकदी और सामान ले गए चोर

अपर बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी के प्रमुख कारोबारी केंद्र अपर बाजार में चोरों ने एक साथ कई दुकानों को निशाना बनाकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं में लाखों रुपये की नकदी और कीमती सामान चोरी होने की बात सामने आई है. घटना के बाद इलाके के कारोबारियों में आक्रोश है.

चार दुकानों में चोरी, दो में हुए कामयाब

रांची के अपर बाजार में गुरुवार की रात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. छत की ग्रिल को काटकर चोर दुकान के अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने सुजाता प्लास्टिक दुकान में सेंधमारी कर 2.09 लाख रुपये से अधिक की नकदी चुरा ली. वहीं, राहुल हार्डवेयर मार्ट में भी चोरों ने धावा बोला. दुकानदार के अनुसार, दुकान से करीब पांच लाख रुपये नकद और लगभग 15 लाख रुपये के सामान की चोरी हुई है. एक ही कारोबारी इलाके में कई दुकानों में चोरी की घटना से व्यापारियों में आक्रोश है.

अपर बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी (Etv Bharat)

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद एएसपी कोतवाली, थाना प्रभारी समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. इधर, एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल की वैज्ञानिक तरीके से जांच की.