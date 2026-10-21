ETV Bharat / state

पलामू में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैंपस के सात क्वार्टरों में चोरी, छानबीन में जुटी पुलिस

रेहला थाना ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के रेहला में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिसर के भीतर सात स्टाफ क्वार्टरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं. इन क्वार्टरों में कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं. दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान, इन क्वार्टरों में रहने वाले लोग अपने-अपने घर गए हुए थे. चोरों ने इन सभी क्वार्टरों के दरवाजे तोड़कर या काटकर अंदर प्रवेश किया फिर चोरी की वारदात की.

घटना की सूचना मिलने पर रेहला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अपराधियों का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग्स की भी मदद ले रही है. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नितेश पांडे ने इस घटना की पुष्टि की है.