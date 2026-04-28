रामेश्वर महादेव मंदिर में चांदी के छत्र और दानपात्र चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चार संदिग्ध आरोपी
कोतवाली थाना क्षेत्र के रामेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
Published : April 28, 2026 at 3:23 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार रात को नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर ताले तोड़ कर मंदिर के गृभगृह तक पहुंचे और प्रतिमाओं पर लगे चांदी के तीन बड़े व एक छोटा छत्र चोरी कर ले गए. बदमाश मंदिर का दानपात्र भी उठा ले गए. पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस संदिग्ध बदमाशों की तलाश में जुट गई.
कोतवाली थाने के एएसआई चांदमल ने बताया कि पुलिस को कैलाशनगर क्षेत्र में चोरी की जानकारी मिली थी. इस पर मौका देखा था. यहां सीसीटीवी फुटेज भी देखे. इसमें चार संदिग्ध चोर दिखाई दिए. सभी ने नकाब पहन रखा था और इसमें से कुछ जींस-टीशर्ट और जूते पहने हुए थे. बदमाशों ने रात में ताले तोड़ कर मंदिर में प्रवेश किया. गृभगृह में रखी प्रतिमाओं के ऊपर लगे चांदी के छत्र उतार लिए और दानपात्र भी साथ ले गए. वारदात की सूचना पर मंदिर समिति अध्यक्ष शंकरलाल शर्मा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की. तलाश के दौरान मंदिर का दानपात्र पास के जंगल में पड़ा मिला. दानपात्र खाली था.
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दुर्ग के जैन मंदिर के बाद दूसरी वारदात: कुछ दिन पहले ही दुर्ग स्थित जैन मंदिर में भी चोरी हुई थी. अब रामेश्वर महादेव मंदिर को निशाना बनाया गया है. लगातार हो रही मंदिरों में चोरी की वारदातों से श्रद्धालुओं में रोष है. कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश की जा रही है.