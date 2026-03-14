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देवपुरी ज्वेलर्स से जेवरात चोरी करने वाली महिला और उसका साथी दुर्ग से गिरफ्तार

महिला ने अपने पुरूष साथी के साथ मिलकर 4 लाख 90 हजार के ज्वेलरी उड़ा ली थी.

Theft in Raipur Jewellers shop
महिला और उसका साथी दुर्ग से गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 5:35 PM IST

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रायपुर: टिकरापारा थाना इलाके में बीते 12 मार्च को बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था. महिला और उसके पुरूष साथी ने देवपुरी स्थित ज्वेलरी की दुकान से सोने और चांदी के जेवर चोरी कर लिए थे. पुलिस ने चोरी के आरोप में 1 महिला सहित 2 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया. चोरी हुए सोने और चांदी के जेवरात भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं. बरामद किए गए माल की कीमत लगभग 4 लाख 90 हजार है.

महिला आरोपी इसके पहले चोरी की एक वारदात को अंजाम दे चुकी है. पुलिस महिला आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी. महिला आरोपी को टिकरापारा पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ टिकरापारा पुलिस ने धारा 305 BNS के तहत कार्रवाई की है.

महिला और उसका साथी दुर्ग से गिरफ्तार (ETV Bharat)



जेवरात चोरी करने वाले पकड़े गए

रायपुर पश्चिम जोन के एडीसीपी राहुल देव शर्मा ने कहा, "12 मार्च को टिकरापारा थाना अंतर्गत देवपुरी के ज्वेलरी की दुकान में एक महिला ज्वैलरी खरीदने के बहाने पहुंची और वहां से सोना लेकर फरार हो गई. महिला के साथ एक युवक भी था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तब महिला के बारे में सुराग मिला. महिला को गिरफ्तार करने के साथ ही ज्वेलरी की दुकान से चोरी हुए सोने और चांदी को भी बरामद कर लिया है. महिला आरोपी को पुलिस रिमांड में लेकर उससे पूछताछ करेगी. महिला ने कबूल किया है कि उसने मठपुरैना इलाके में भी चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया था."

पुलिस की पूछताछ में हुआ एक और खुलासा

चोरी के इस मामले में महिला को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके पहले जिस चोरी को अंजाम दिया था उस पर FIR नहीं हुई थी. चोरी की वारदात के बारे में पुलिस ने बताया कि दोनों दुकानदार को उलझा कर चोरी की वारदात को अंजाम दिए थे. पुलिस के मुताबिक महिला और पुरुष दोनों ज्वेलरी की दुकान में गए थे, जिसके बाद महिला ने ज्वेलरी पहनकर देखा और दुकान से बाहर निकलकर वहां से फरार हो गई. जिसके बाद पुलिस ने युवक को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तब महिला आरोपी का पता चला. महिला आरोपी पुरुष आरोपी के दोस्त की भाभी है.

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