रेलवे कॉलोनी में चोरी का खुलासा; गोरखपुर में पिता पुत्र गिरफ्तार, 50 लाख का आभूषण बरामद
पुलिस अधीक्षक क्राइम अयोध्या सिंह ने रविवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 8:08 PM IST
गोरखपुर : रेलवे कॉलोनी में लगातार हुई चोरी की छह घटनाओं का रविवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है. एंटी थेफ्ट सेल और सर्विलांस सेल के साथ संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी पादरी बाजार के रहने वाले हैं. उनके पास से करीब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 90 हजार 500 रुपये नकद बरामद हुए हैं.
पुलिस अधीक्षक क्राइम अयोध्या सिंह ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि शाहपुर क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में पिछले 6 महीनों में अलग-अलग तारीखों पर 6 घरों में चोरी की घटनाएं हुई थीं. पीड़ितों की तहरीर पर थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी. सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने शनिवार की रात दो आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया.
उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान रत्नेश अग्रहरी और उसके पिता रविन्द्र प्रसाद अग्रहरी के रूप में हुई है. दोनों मोहनापुर पासी टोला पादरी बाजार के रहने वाले हैं. तलाशी में इनके पास से 415 ग्राम पीली धातु, 1 किलो 648 ग्राम सफेद धातु बरामद हुई है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास 90 हजार 500 रुपये नकद भी मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, बरामद सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से 9 अंगूठी, 2 हार, 12 झुमका, 5 मंगलसूत्र, 4 चेन, मांग टीका, 4 लॉकेट, 3 नथिया, कड़ा और माला समेत कई जेवर शामिल हैं. वहीं, 20 पायल, कमरधनी, चेन, ब्रेसलेट, 14 बिछिया, 14 सिक्के और 2 अंगूठी बरामद हुई हैं. पूछताछ में सामने आया कि रविंद्र प्रसाद प्लंबर का काम करता था. वह रेलवे कालोनी के घरों में आता-जाता था.
उन्होंने बताया कि इस दौरान कई चोरियां हुई थीं. जिसका खुलासा नहीं हो पाया था. इसके बाद पिता ने भी अपने बेटे के साथ मिलकर चोरी करने का प्लान बनाया. पिता रेलवे काॅलोनी के बंद पड़े क्वार्टरों की रेकी करता था. बेटा उसे निशाना बनाता था. रेलवे कॉलोनी में अक्सर लोग ड्यूटी पर बाहर रहते हैं, इसका फायदा उठाकर ये ताला तोड़कर जेवर और नकदी चोरी कर लेते थे. चोरी का माल ये घर में ही छिपाकर रखते थे.
पुलिस का कहना है कि बरामदगी के आधार पर दर्ज सभी 6 मुकदमों में माल बरामदगी की धारा बढ़ा दी गई है. दोनों आरोपियों से पूछताछ में कुछ और चोरी की घटनाओं के भी खुलासे की संभावना है. फिलहाल पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
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