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रेलवे कॉलोनी में चोरी का खुलासा; गोरखपुर में पिता पुत्र गिरफ्तार, 50 लाख का आभूषण बरामद

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गोरखपुर : रेलवे कॉलोनी में लगातार हुई चोरी की छह घटनाओं का रविवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है. एंटी थेफ्ट सेल और सर्विलांस सेल के साथ संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी पादरी बाजार के रहने वाले हैं. उनके पास से करीब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 90 हजार 500 रुपये नकद बरामद हुए हैं.





पुलिस अधीक्षक क्राइम अयोध्या सिंह ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि शाहपुर क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में पिछले 6 महीनों में अलग-अलग तारीखों पर 6 घरों में चोरी की घटनाएं हुई थीं. पीड़ितों की तहरीर पर थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी. सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने शनिवार की रात दो आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया.



