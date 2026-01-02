ETV Bharat / state

रेवाड़ी के नांगल तेजू मार्केट में चोरी, मंदिर सहित सात दुकानों के ताले तोड़े, CCTV में कैद हुए 3 चोर

मंदिर के दानपात्र को भी नहीं बख्शा: इतना ही नहीं चोरों ने खातीवास अहीर स्थित धनी मंदिर के दानपात्र को भी कटर से काट दिया और उसमें रखी नकदी चोरी कर ली. मंदिर के बाहर भी टूटा हुआ ताला पड़ा मिला, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है.

दुकानदारों के उड़े होश: नांगल तेजू बस स्टैंड पर करीब 150 दुकानों की मार्केट बनी हुई है. वीरवार रात दुकानदार रोजाना की तरह दुकानें बंद कर घर चले गए थे. शुक्रवार सुबह जब दुकानदार दुकानों में पहुंचे तो कई दुकानों के शटर के ताले कटे मिले. यह देख दुकानदारों के होश उड़ गए.

रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले के नांगल तेजू गांव स्थित बस स्टैंड मार्केट में वीरवार रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. लाठियों से लैस तीन चोरों ने सात दुकानों और एक मंदिर के दानपात्र को निशाना बनाया. चोर लाखों रुपये की नकदी और सामान चोरी कर फरार हो गए.

सात दुकानों से लाखों की चोरी: चोरों ने सात दुकानों को निशाना बनाकर नकदी, कपड़े और अन्य सामान चोरी किया. पीड़ित दुकानदारों में रणसी माजरी निवासी अंकित की बेकरी और फैशन हब, संदीप की सब्जी की दुकान, दलबीर की दुकान, मोहन की फास्ट फूड दुकान, राहुल की सीएचसी और मनोज की कबाड़ी की दुकान शामिल हैं.

CCTV में कैद हुए 3 चोर: मार्केट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की वारदात कैद हो गई है. फुटेज में तीन चोर हाथों में लाठियां लिए हुए शटर के ताले काटते और चोरी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं. हालांकि अंधेरे और चेहरे ढके होने के कारण चोरों की पहचान नहीं हो पाई है.

पुलिस ने शुरू की जांच: वहीं, सूचना मिलने के बाद बाबर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले में थाना प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि, "सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी. पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सामान बरामद किया जाएगा."

पुलिस गश्त पर उठे सवाल: एक ही रात में कई दुकानों और मंदिर में चोरी होने से दुकानदारों में भारी नाराजगी है. दुकानदारों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि चोर काफी देर तक वारदात को अंजाम देते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी.

