ETV Bharat / state

बिहार में रिसेप्शन समारोह में 50 लाख की चोरी, फोटो खिंचवाने के बहाने बदमाशों ने उड़ाया बैग

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हाई-प्रोफाइल रिसेप्शन समारोह के दौरान करीब 50 लाख रुपये के जेवरात चोरी हो जाने से हड़कंप मच गया. घटना नगर थाना क्षेत्र के कंपनीबाग रोड स्थित क्लब की है, जहां एलएस कॉलेज की हेड मास्टर प्रो. कनुप्रिया के बेटे के वर-वधू स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था.

ध्यान भटकाया और बैग ले उड़े शातिर : बताया जा रहा है कि प्रो. कनुप्रिया के बेटे की शादी 19 जून को हुई थी. शादी के बाद सोमवार रात रिसेप्शन समारोह रखा गया था, जिसमें शहर के कई वीआईपी, नेता, मंत्री, शिक्षाविद् और गणमान्य लोग शामिल हुए थे. समारोह में परिवार के कई सदस्यों के कीमती जेवरात एक बैग में सुरक्षित रखे गए थे.

फोटो खिंचवाने के बहाने किया हाथ साफ : प्रो. कनुप्रिया के अनुसार, समारोह के दौरान दो युवक उनके पास आए और फोटो खिंचवाने की बात करने लगे. कुछ देर के लिए उनका ध्यान दूसरी ओर गया. इसी दौरान जेवरात से भरा बैग गायब हो गया. परिवार को संदेह है कि वही दोनों युवक बैग लेकर फरार हुए हैं.

प्रो. कनुप्रिया (ETV Bharat)

सोने-हीरे के जेवरात गायब, मची अफरा-तफरी : परिजनों ने बताया कि चोरी हुए बैग में परिवार के कई सदस्यों के सोने-हीरे के जेवरात थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये है. घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और परिजन व मेहमान बैग की तलाश में जुट गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.