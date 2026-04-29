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बिहार में 50 लाख की चोरी, पूर्व शिक्षक के घर से 32 भर सोना और जमीन के कागजात ले उड़े चोर

मोतिहारी में पूर्व शिक्षक के घर से 32 भर सोना और जमीन के कागजात की चोरी कर ली गयी. एफएसल की टीम जांच में जुटी.

Theft In Motihari
मोतिहारी में पूर्व शिक्षक के घर चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 29, 2026 at 11:00 AM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है. पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर गांव में चोरों ने एक पूर्व शिक्षक के घर पर धावा बोलकर करीब 50 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया. चोरों ने घर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और छह कमरों के ताले, पेटी, बक्से व अलमारी तोड़कर 32 भर सोने के आभूषण, एक किलोग्राम चांदी के गहने, कीमती वस्त्र और जमीन के दस्तावेज समेत अन्य कीमती सामान लूट लिए.

सूना घर पाकर चोरों ने बनाया निशाना: पीड़ित पूर्व शिक्षक बच्चा कुमार ने इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि वे भटहां गांव में अपने बेटे के ससुराल में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे. पूरा परिवार 23 अप्रैल को घर में ताला लगाकर रवाना हुआ था. इसी बीच मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने सूने घर का फायदा उठाते हुए मुख्य गेट के ग्रिल का ताला तोड़ दिया और इत्मीनान से चोरी की घटना को अंजाम दिया.

Theft In Motihari
चोरी के बाद घर में बिखड़ा सामान (ETV Bharat)

"हम लोग शादी समारोह में गए थे, इसी दौरान चोरों ने खाली घर देखकर इस घटना को अंजाम दिया. चोरी हुए आभूषणों में पत्नी, पुत्री, भाभी और दो भतीजियों के गहने शामिल हैं. इतना ही नहीं, चोर अपने साथ जमीन के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ले गए हैं." -बच्चा कुमार, पूर्व शिक्षक

सुबह घर की हालत देख उड़े होश: दरअसल, बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने घर के आसपास संदिग्ध स्थिति देखकर बच्चा कुमार को फोन पर इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही वे तुरंत घर लौटे और जैसे ही ताला खोला, उनके होश उड़ गए. पड़ोसियों ने बताया कि चोरों ने रात के अंधेरे का पूरा फायदा उठाया. गांव में रात को कोई हलचल महसूस नहीं हुई, लेकिन सुबह दरवाजे का टूटा ताला देखकर ग्रामीण सतर्क हो गए. बच्चा कुमार के अनुसार, उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उससे उबरना मुश्किल लग रहा है.

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मोतिहारी में पूर्व शिक्षक के घर चोरी (ETV Bharat)

पुलिस ने शुरू की वैज्ञानिक जांच: घटना की जानकारी मिलते ही पताही थाने से एसडीपीओ कुमार चंदन और दरोगा अजय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया. साथ ही, इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में पुलिस को चोरों के पैरों के निशान और टूटे हुए ताले मिले हैं. एसडीपीओ ने पुष्टि की है कि चोरी गई संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है.

"पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है. आसपास के गांवों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश में पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं. जल्द ही इस चोरी की घटना का खुलासा कर लिया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा." -कुमार चंदन, एसडीपीओ

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