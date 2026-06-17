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बिहार में माता के प्राचीन मंदिर में बड़ी चोरी, चांदी का मुकुट, आंख समेत कीमती सामान ले उड़े चोर

बिहार के मधुबनी में माता के प्राचीन मंदिर में चोरी हुई है. माता का चांदी का मुकुट, आंख समेत अन्य कीमती सामान गायब हैं. पढ़ें..

Theft in Maa Parameshwari Temple
माता के प्राचीन मंदिर में चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 7:41 PM IST

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मधुबनी: अज्ञात चोरों ने एक बार फिर माता के मंदिर को निशाना बनाया है. घटना मधुबनी के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां परमेश्वरी स्थान और काली मंदिर ठाढी गांव की है. मिली जानकारी के अनुसार 16 जून, 2026 मंगलवार की रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

माता के मंदिर में चोरी: चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर माता की चांदी का मुकुट, आंख समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त है.

हिरासत में तीन लोग: इस घटना के बाद स्थानीय अंधराठाढ़ी थाना पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में जांच-पड़ताल की है.पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

प्राचीन मंदिरों में से एक मां परमेश्वरी मंदिर: बताया जा रहा है कि मां परमेश्वरी का यह मंदिर काफी प्राचीन है और क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है. आसपास के कई गांवों के लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था जुड़ी हुई है. ऐसे में मंदिर में हुई चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में खासा नाराजगी देखा जा रही है.

पुलिस गश्ती पर उठे सवाल: लोगों ने पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठाया है. साथ ही मामले का जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है. वहीं, झंझारपुर डीएसपी सुबोध कुमार सिन्हा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

"जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है."- सुबोध कुमार सिन्हा, झंझारपुर डीएसपी

लोगों में गहरी नाराजगी: फिलहाल लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है. लोगों में अंधराठाढ़ी थाना पुलिस के गश्ती और थाना अध्यक्ष के प्रति काफी आक्रोशित है. अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस मंदिर की चोरी की घटना का उद्भेदन कर पाती है या नहीं.

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