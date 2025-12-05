ETV Bharat / state

बोकारो में बंद घर में चोरी, चोरों ने लाखों के गहने पर किया हाथ साफ

चोरी के बाद घर के बाहर जुटी लोगों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बोकारो: जिले के बालीडीह ओपी थाना क्षेत्र के तातरी में एक बंद घर में चोरी की वारदात हुई है. घर के सभी सदस्य शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए थे. इस बीच चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और नगदी और लाखों के गहने पर हाथ साफ कर दिया.

घर लौटने पर परिजनों ने घर का ताला टूटा पाया और कमरों में सारा सामान बिखरा हुआ पाया. घर में रखे गहने और नगदी गायब थे. इसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद बालीडीह ओपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

बालीडीह ओपी के एसआई आनंद आजाद सिंह और गृह स्वामी सुचेद्र मिश्रा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

25 से 30 लाख रुपये के गहने की चोरी

इस संबंध में गृह स्वामी सुचेद्र मिश्रा ने बताया कि हम लोग शादी में बाहर गए हुए थे. सुबह 9:00 बजे पड़ोसियों ने सूचना दी कि आपके घर में चोरी हो गई है. घर में रखे करीब 25 से 30 लाख रुपये के गहने की चोरी हुई है.

डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम पहुंची