लखनऊ में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर चोरी, तीन दरवाजे तोड़कर कीमती सामान और DVR ले गए चोर

लखनऊ : इंदिरा नगर में चोरों ने सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के घर को अपना निशाना बनाया है. अरावली मार्ग स्थित बंद मकान के तीन दरवाजों के ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे और कीमती सामान चोरी कर लिए. शातिर चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए घर में लगा सीसीटीवी का DVR भी उठा ले गए. वारदात का पता तब चला जब पीड़ित अधिकारी मकान देखने पहुंचे और घर का सारा सामान बिखरा मिला. पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इलाके में लगे अन्य कैमरों की मदद से सुराग तलाशने में जुटी है.

​अरावली मार्ग स्थित मकान नंबर सी-619 में चोरी हुई है. लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ मुखर्जी गुरुवार (18 दिसंबर) की सुबह करीब 11 बजे मकान का जायजा लेने पहुंचे. यह मकान स्वर्गीय उषा बनर्जी का है, जिनका 4 दिसंबर को निधन हो गया था. मकान पिछले 3 साल से लगभग खाली था. घर के पिछले हिस्से में रह रहे किरायेदार ने भी एक नवंबर को मकान खाली कर दिया था, जिसके बाद से घर पूरी तरह बंद था.

​चोरों ने घर में घुसने के लिए एक के बाद एक तीन दरवाजों के ताले तोड़े. घर के अंदर का नजारा देख पीड़ित दंग रह गए. कमरों के अंदर सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था. चोरों ने डिजिटल कैमरा, दो हाथ घड़ियां और एक बीपी मशीन उठा ले गए. चोरों ने मकान में लगे सीसीटीवी का DVR भी उखाड़ लिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके. बताया जा रहा है कि घर के कैमरे 12 दिसंबर से ही बंद थे. ​घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का मुआयना किया.