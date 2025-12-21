ETV Bharat / state

लखनऊ में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर चोरी, तीन दरवाजे तोड़कर कीमती सामान और DVR ले गए चोर

पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इलाके में लगे अन्य कैमरों की मदद से पुलिस सुराग तलाशने में जुटी है.

चोरों ने लॉकर भी तोड़ दिए.
चोरों ने लॉकर भी तोड़ दिए. (Photo Credit; Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 9:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : इंदिरा नगर में चोरों ने सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के घर को अपना निशाना बनाया है. अरावली मार्ग स्थित बंद मकान के तीन दरवाजों के ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे और कीमती सामान चोरी कर लिए. शातिर चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए घर में लगा सीसीटीवी का DVR भी उठा ले गए. वारदात का पता तब चला जब पीड़ित अधिकारी मकान देखने पहुंचे और घर का सारा सामान बिखरा मिला. पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इलाके में लगे अन्य कैमरों की मदद से सुराग तलाशने में जुटी है.

​अरावली मार्ग स्थित मकान नंबर सी-619 में चोरी हुई है. लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ मुखर्जी गुरुवार (18 दिसंबर) की सुबह करीब 11 बजे मकान का जायजा लेने पहुंचे. यह मकान स्वर्गीय उषा बनर्जी का है, जिनका 4 दिसंबर को निधन हो गया था. मकान पिछले 3 साल से लगभग खाली था. घर के पिछले हिस्से में रह रहे किरायेदार ने भी एक नवंबर को मकान खाली कर दिया था, जिसके बाद से घर पूरी तरह बंद था.

​चोरों ने घर में घुसने के लिए एक के बाद एक तीन दरवाजों के ताले तोड़े. घर के अंदर का नजारा देख पीड़ित दंग रह गए. कमरों के अंदर सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था. चोरों ने डिजिटल कैमरा, दो हाथ घड़ियां और एक बीपी मशीन उठा ले गए. चोरों ने मकान में लगे सीसीटीवी का DVR भी उखाड़ लिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके. बताया जा रहा है कि घर के कैमरे 12 दिसंबर से ही बंद थे. ​घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का मुआयना किया.

इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी बताया, पीड़ित लेफ्टिनेंट कर्नल की तहरीर पर इंदिरा नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोरों के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में हिस्ट्रीशीटर खालिद और रफत अली की 3.17 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

TAGGED:

THEFT IN LIEUTENANT COLONEL HOUSE
LUCKNOW NEWS
UP CRIME
लेफ्टिनेंट कर्नल के घर चोरी
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.