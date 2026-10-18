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कोटा में ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर घुसे बदमाश, लाखों के जेवरात से भरी तिजोरी उठा ले गए

ज्वेलरी शॉप में चोरी ( ETV Bharat Kota )

कोटा : जिले के सुल्तानपुर थाना इलाके में सुल्तानपुर कस्बे में एक ज्वेलरी शॉप में ताला तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है. आरोपी रविवार तड़के 4:30 बजे के आसपास दुकान पर पहुंच गए और दुकान के शटर को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. चोर चंद मिनट में ही दुकान में रखी हुई तिजोरी को उठाकर ले गए. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पीड़ित ने थाने पर पहुंचकर पुलिस को घटनाक्रम के संबंध में जानकारी भी दी है.

सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत कुमार साहू ने बताया कि घटनाक्रम रविवार तड़के हुआ है. पीड़ित झोटोली निवासी परमानंद गोचर की दुकान भौंरा चौराहे पर देव ज्वेलर्स नाम से है, जहां पर सुबह चोरी की घटना हुई है. यह सभी लोग कार में सवार होकर आए थे. इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज और डेटा हमने लिया है. पीड़ित परमानंद गोचर ने लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर से भरी तिजोरी चोरी होने की बात कही है. घटनाक्रम को देखते हुए मौके पर आला पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं. जिस हिसाब से घटनाक्रम हुआ है, उससे साफ है कि बदमाशों ने पहले रेकी की और केवल तिजोरी को ही निशाना बनाया है.