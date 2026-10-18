कोटा में ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर घुसे बदमाश, लाखों के जेवरात से भरी तिजोरी उठा ले गए
पीड़ित के अनुसार दुकान में दिवाली और शादी के सीजन को लेकर ज्वेलरी रखी हुई थी, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा की है.
Published : October 18, 2026 at 9:56 AM IST
कोटा : जिले के सुल्तानपुर थाना इलाके में सुल्तानपुर कस्बे में एक ज्वेलरी शॉप में ताला तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है. आरोपी रविवार तड़के 4:30 बजे के आसपास दुकान पर पहुंच गए और दुकान के शटर को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. चोर चंद मिनट में ही दुकान में रखी हुई तिजोरी को उठाकर ले गए. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पीड़ित ने थाने पर पहुंचकर पुलिस को घटनाक्रम के संबंध में जानकारी भी दी है.
सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत कुमार साहू ने बताया कि घटनाक्रम रविवार तड़के हुआ है. पीड़ित झोटोली निवासी परमानंद गोचर की दुकान भौंरा चौराहे पर देव ज्वेलर्स नाम से है, जहां पर सुबह चोरी की घटना हुई है. यह सभी लोग कार में सवार होकर आए थे. इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज और डेटा हमने लिया है. पीड़ित परमानंद गोचर ने लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर से भरी तिजोरी चोरी होने की बात कही है. घटनाक्रम को देखते हुए मौके पर आला पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं. जिस हिसाब से घटनाक्रम हुआ है, उससे साफ है कि बदमाशों ने पहले रेकी की और केवल तिजोरी को ही निशाना बनाया है.
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इस मामले में पीड़ित का कहना है कि दिवाली और आगामी वैवाहिक सीजन को लेकर 50 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात तिजोरी में रखे हुए थे. पीड़ित परमानंद के बेटे सियाराम गोचर में बताया कि दुकान में दिवाली और शादी के सीजन को लेकर ज्वेलरी रखी हुई थी, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा की है. करीब पांच नकाबपोश बदमाश कार से आए और महज 3 से 4 मिनट में वारदात को अंजाम देकर पूरी तिजोरी ही उठा ले गए. शातिर बदमाशों ने पहले मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी थी. इसके बाद दुकान के शटर का ताला तोड़कर शटर आधा उठाया और अंदर घुस गए.
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बाद में दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का प्लग निकालकर तिजोरी उठाई और कार में रखकर फरार हो गए. यह पूरा घटनाक्रम पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटनाक्रम के संबंध में प्रभात फेरी निकलने वाले लोगों को जानकारी मिली थी. उन्होंने ताले टूटे हुए देखे तब तत्काल व्यापारी और आसपास के लोगों को सूचना दी. सियाराम का कहना है कि बदमाश दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए मंडावरा टोल से गोपालपुरा की तरफ गए हैं.