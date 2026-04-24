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लॉकेट और चेन देखने के बहाने दिन दहाड़े चोरी, महिलाओं ने चतुराई से पार कर दिया साढ़े 4 लाख का सोना

पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के सबसे पॉश निहारिका क्षेत्र का है. जहां मुख्य मार्ग पर संचालित दिव्या ज्वेलर्स में चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है. यहां पहुंची तीन महिलाओं ने सुनियोजित तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दे दिया.

कोरबा : ज्वेलरी शॉप में गहने देखने के बहाने पहुंची 3 महिलाओं ने लाखों रुपए का सोना पार कर दिया है. दुकानदार को जब तक यह समझ आता कि दुकान में उनकी आंखों के सामने ही महिलाओं ने लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है. तब तक महिलाएं रफूचक्कर हो चुकी थीं. इस घटना की दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज के साथ कोरबा सिविल लाइन थाना में शिकायत की है.

कोरबा में बड़ी चोरी (ETV BHARAT)

दोपहर 12 बजे की घटना

निहारिका स्थित दिव्या ज्वेलर्स में महिलाएं शुक्रवार के दोपहर 12:00 पहुंची थी. अक्सर महिलाएं इसी तरह के ग्रुप बनाकर गहने पसंद करने के लिए दुकान जाती हैं. इसलिए दुकान के मालिक और कर्मचारी इस बात से अनजान थे कि महिलाएं चोरी की नीयत से दुकान में दाखिल हुई हैं. महिलाओं ने अलग-अलग गहने पसंद करने की बात कहते हुए वैरायटी दिखाने की बात कही. दुकान में मौजूद कर्मचारियों को यह लगा कि महिलाएं सामान्य खरीददार हैं. उन्होंने कुछ गहने महिलाओं के सामने पेश कर दिए. लेकिन इसके कुछ देर बाद गहने पसंद नहीं आने की बात कह कर महिलाएं दुकान से बाहर निकल गयीं. तब तक वे गहनों पर से हाथ साफ कर चुकी थी.

4 साढ़े लाख रुपए के गहनो की हुई चोरी

दिव्या ज्वेलर्स का संचालक अखिल कुमार देवांगन ने बताया कि आज दोपहर 12:00 तीन अज्ञात महिलाएं फुकन आयी थीं. उन्होंने पहले लॉकेट देखने की इच्छा जाहिर की तो हमने लॉकेट दिखाए. इसके बाद उन्होंने चेन दिखाने को कहा तो हमने उन्हें चेन भी दिखाया. इसी दौरान उन्होंने बहुत चतुराई से दो लॉकेट और दो चेन को छुपा कर अपने पास रख लिया. उनके जाने के 5 मिनट बाद हमें यह एहसास हो गया कि इन्होंने कुछ तो गलत किया है. हम लोग जैसे ही दुकान के बाहर निकले. तब तक वह लोग गायब हो चुके थे.

सीसीटीवी से हमने फुटेज निकाला है. सामान छुपाते हुए सीसीटीवी में उनकी गतिविधि रिकॉर्ड हो गई है. वो दो सोने का चेन और दो लॉकेट ले गए हैं. जिसकी कीमत लगभग साढ़े 4 लाख रुपए के आसपास है. इसका वजन 28 ग्राम है. इसकी शिकायत मैंने सिविल लाइन थाना में की है- अखिल कुमार देवांगन, संचालक, दिव्या ज्वेलर्स

पुलिस को बाहरी गिरोह पर शक

इस विषय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले का कहना है कि गहने की दुकान से तीन महिलाओं ने सोने के गहनों की चोरी की है. सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं. महिलाओं के हाव-भाव और चोरी करने के अंदाज से वह प्रोफेशनल लग रही हैं. बाहरी गिरोह होने की संभावना है. हमारी जांच जारी है. जांच के बाद इस केस में खुलासा हो सकेगा.