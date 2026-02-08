ETV Bharat / state

कोरबा में बैंक मैनेजर के सूने मकान से लाखों की चोरी, सोने के जेवरात पर हाथ साफ

कोरबा: जिले के दादरखुर्द मार्ग पर शुक्रवार रात एक सूने मकान में चोरी हुई. खिड़की तोड़कर चोर घर में घुसे और करीब 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात लेकर भाग गए हैं. यह मकान एक बैंक मैनेजर का है. घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र की है.

यह मकान एसईसीएल कर्मी नवनीत नाथ का है, जहां SBI बैंक के चीफ मैनेजर राजू मोदी अपने परिवार के साथ किराए पर रहते हैं. घटना के समय राजू मोदी अपने परिवार के साथ रायपुर गए हुए थे. उन्होंने बताया कि वे शुक्रवार सुबह रायपुर गए थे और देर रात लगभग 1 बजे घर लौटे. घर का ताला खोलकर अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था.

सोने के जेवरात पार

बताया जा रहा है कि बेडरूम की खिड़की की रॉड टूटी हुई थी. जिससे चोरी की आशंका हुई. राजू मोदी ने तत्काल 112 और मानिकपुर चौकी पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी परमेश्वर राठौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. राजू मोदी के अनुसार चोरों ने घर में रखे 20 हजार रुपए कैश और लैपटॉप जैसे महंगे सामान को नहीं छुआ, लेकिन अलमारी तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात चुरा लिए.

1 किलोमीटर तक पहुंचा डॉग स्क्वाड

चोरी के सामान में 4 सोने की चेन, लॉकेट, अंगूठी और टॉप शामिल होना बताया जा रहा ह. पुलिस ने जांच के लिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया, डॉग 'बाघा' ने घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर पोड़ी बहार मैदान तक चोरों का सुराग लगाया, जहां वह शराब की खाली बोतल तक पहुंचा.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश

मामले में पुलिस ने बताया कि जांच कार्रवाई शुरू कर दी गई है. चोरों की तलाश की जा रही है. कोरबा शहर के सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि बैंक मैनेजर के घर चोरी की गई है. प्रथम दृष्टया करीब 2 लाख की चोरी होना प्रतीत हो रहा है. FSL और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस टीम भी जांच कर रही है.