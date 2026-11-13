पहले हाथ जोड़कर किया नमन, फिर डेढ़ किलो चांदी का छत्र और सिंहासन लेकर फरार हुआ चोर
किशनगढ़ के जैन मंदिर में चोर ने पहले भगवान को हाथ जोड़कर नमन किया फिर चोरी कर फरार हो गया.
Published : November 13, 2026 at 8:53 AM IST
अजमेर : जिले की मार्बल सिटी कहे जाने वाले किशनगढ़ में चोरी की एक बेहद चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. यहां रूपनगढ़ रोड स्थित मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर को एक अज्ञात चोर ने निशाना बनाया और करीब डेढ़ किलो वजनी चांदी का छत्र व सिंहासन चुराकर रफूचक्कर हो गया. मदनगंज थाना प्रभारी भवानी सिंह ने बताया कि फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने और उसकी तलाश के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं.
इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू चोर का अंदाज रहा. मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर पता चला कि आरोपी ने चोरी करने से पहले बाकायदा भगवान के सामने हाथ जोड़कर नमन किया और श्रद्धा दिखाई. इसके ठीक बाद उसने मौका पाकर वहां रखा चांदी का कीमती छत्र और सिंहासन उठाया और बड़े आराम से वहां से निकल गया.
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धार्मिक स्थल पर हुई इस वारदात की खबर मिलते ही सीओ सिटी धर्मराज चौधरी और मदनगंज थाना प्रभारी भवानी सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और मंदिर कमेटी के सदस्यों से बातचीत की. पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले ली है. फुटेज में संदिग्ध युवक का चेहरा और उसकी गतिविधियां साफ नजर आ रही हैं.
घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है. जानकारी के अनुसार चोरी की वारदात दोपहर करीब 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है. वारदात को अंजाम देने पहुंचे संदिग्ध ने पहले मंदिर में प्रवेश कर भगवान के सामने हाथ जोड़कर नमन किया. इसके बाद उसने मंदिर में रखे चांदी के छत्र और सिंहासन को निशाना बनाया और चोरी कर मौके से फरार हो गया.
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संदिग्ध की यह हरकत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. घटना का पता उस समय चला जब श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. मंदिर में चांदी का छत्र और सिंहासन गायब देखकर श्रद्धालुओं एवं मंदिर कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों को चोरी की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचने और चोरी हुए चांदी के छत्र एवं सिंहासन की बरामदगी के प्रयास में जुटी है.