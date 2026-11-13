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पहले हाथ जोड़कर किया नमन, फिर डेढ़ किलो चांदी का छत्र और सिंहासन लेकर फरार हुआ चोर

मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरी ( फोटो ईटीवी भारत किशनगढ़ )

अजमेर : ​जिले की मार्बल सिटी कहे जाने वाले किशनगढ़ में चोरी की एक बेहद चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. यहां रूपनगढ़ रोड स्थित मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर को एक अज्ञात चोर ने निशाना बनाया और करीब डेढ़ किलो वजनी चांदी का छत्र व सिंहासन चुराकर रफूचक्कर हो गया. मदनगंज थाना प्रभारी भवानी सिंह ने बताया कि फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने और उसकी तलाश के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं.