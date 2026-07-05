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सावन से पहले कवर्धा के महादेव मंदिर में चोरी, चांदी का मुकुट और त्रिशूल ले उड़े चोर

छत्तीसगढ़ में सावन से पहले कवर्धा के शिव मंदिर में बड़ी चोरी हुई है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Theft At Shiva temple in Kawardha
कवर्धा के शिव मंदिर में चोरी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 5, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: शिवभक्तों और श्रद्धालुओं को पवित्र सावन माह के शुरू होने का इंतजार है. श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक की तैयारियों में जुटे हैं. इसी बीच कबीरधाम जिले के मंदिर चोरी की एक और घटना सामने आई है. ग्राम सिल्हाटी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर में बीती रात अज्ञात नकाबपोश चोर ने धावा बोल दिया.

मंदिर का ताला तोड़कर चोरी

चोर ने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और भगवान के चांदी के मुकुट, त्रिशूल सहित अन्य पूजन सामग्री चोरी कर फरार हो गया. सुबह जब पुजारी रोज की तरह मंदिर खोलने पहुंचे तो ताला टूटा मिला और मंदिर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था. चोरी का पता चलते ही उन्होंने आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

कवर्धा पुलिस ने जांच शुरू की

घटना की जानकारी मिलते ही पोड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जा सके. पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

कबीरधाम जिले में मंदिरों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. कुछ दिन पहले ही कवर्धा शहर के नवीन बाजार स्थित हनुमान मंदिर से करीब 30 तोला चांदी का मुकुट चोरी हो गया था. उस मामले में भी शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. जिले के अन्य मंदिरों में भी पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. लगातार हो रहे इस तरह की घटनाओं से लोगों के अंदर गुस्सा है. पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

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