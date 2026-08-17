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जेवर-नकदी के साथ मालकिन का आधार कार्ड भी चुरा ले गया नौकर, चढ़ा पुलिस के हत्थे

चोरी किए गए शेष सामान की बरामदगी और आरोपी से पूछताछ जारी है.

आरोपी पर्वत सिंह
आरोपी पर्वत सिंह (फोटो सोर्स -झालावाड़ पुलिस)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 12:06 PM IST

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झालावाड़ : जिले के बकानी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई लाखों रुपए की नकबजनी का पुलिस ने पर्दाफाश कर सनसनीखेज खुलासा किया है. चोरी करने वाला कोई और नहीं घर का नौकर निकला, जो मालकिन के कीमती गहनों, नकदी के साथ साथ आधार कार्ड भी चुराकर अपने साथ ले गया. पुलिस ने आरोपी पर्वत सिंह तंवर निवासी रामपुरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है. पुलिस आरोपी के पास से लाखों रुपए की नकदी, कीमती सोने-चांदी के आभूषण सहित अन्य चीजें और मालकिन का आधार कार्ड भी बरामद किए हैं.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि बकानी निवासी बीना गांधी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पति के जयपुर में इलाज चलने के कारण वह भी जयपुर गई हुई थी. इस बीच घर पर उनकी सास और नौकर पर्वत सिंह मौजूद थे. इस दौरान उन्हें फोन पर घर के कमरों के ताले टूटे होने की सूचना मिली. घर पहुंचने पर अलमारियों के ताले टूटे मिले और सामान अस्त-व्यस्त था. जांच करने पर नकदी व सोने-चांदी के आभूषण नहीं थे. इस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुखबिर तंत्र, गोपनीय जांच और तकनीक का सहारा लिया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा, डीएसपी हर्षराज, थाना प्रभारी हरि सिंह मीणा को लेकर टीम गठित की गई. पुलिस ने संदिग्धों की तलाश तेज करते हुए पर्वत सिंह को दबोच लिया. अमित कुमार ने बताया कि आरोपी से चोरी हुए 3.50 लाख रुपए, करीब 14 लाख रुपए के दो सोने के कंगन, परिवादी का आधार कार्ड और करीब एक लाख रुपए कीमत के चांदी के दो ग्लास बरामद किए हैं. चोरी किए गए शेष सामान की बरामदगी और आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस आरोपी से चोरी की वारदात में जुड़े अन्य लोगों की संभावना को लेकर भी आरोपी से पूछताछ कर रही है.

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नौकर ने लाखों की नकदी चोरी की
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