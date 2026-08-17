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जेवर-नकदी के साथ मालकिन का आधार कार्ड भी चुरा ले गया नौकर, चढ़ा पुलिस के हत्थे

झालावाड़ : जिले के बकानी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई लाखों रुपए की नकबजनी का पुलिस ने पर्दाफाश कर सनसनीखेज खुलासा किया है. चोरी करने वाला कोई और नहीं घर का नौकर निकला, जो मालकिन के कीमती गहनों, नकदी के साथ साथ आधार कार्ड भी चुराकर अपने साथ ले गया. पुलिस ने आरोपी पर्वत सिंह तंवर निवासी रामपुरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है. पुलिस आरोपी के पास से लाखों रुपए की नकदी, कीमती सोने-चांदी के आभूषण सहित अन्य चीजें और मालकिन का आधार कार्ड भी बरामद किए हैं.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि बकानी निवासी बीना गांधी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पति के जयपुर में इलाज चलने के कारण वह भी जयपुर गई हुई थी. इस बीच घर पर उनकी सास और नौकर पर्वत सिंह मौजूद थे. इस दौरान उन्हें फोन पर घर के कमरों के ताले टूटे होने की सूचना मिली. घर पहुंचने पर अलमारियों के ताले टूटे मिले और सामान अस्त-व्यस्त था. जांच करने पर नकदी व सोने-चांदी के आभूषण नहीं थे. इस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया.