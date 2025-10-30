ETV Bharat / state

पलामू में ज्वेलरी दुकान से शटर काटकर 50 लाख रुपये के जेवरात चोरी, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामू में चोरों ने दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए के गहने चोरी कर लिए.

दुकान
October 30, 2025

पलामू: जिले के पांडू थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान का शटर काटकर 50 लाख रुपये के आभूषण चोरी हो गए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच कर रही है. मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

पलामू के पांडू थाना क्षेत्र के बाजार स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक ओम प्रकाश साहू ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम को वह हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे. गुरुवार सुबह उन्होंने देखा कि उनकी दुकान का शटर टूटा हुआ है. घटना की सूचना मिलने पर जब वह दुकान पर वापस लौटे तो देखा कि शटर के साथ-साथ तिजोरी भी टूटी हुई थी. लगभग 400 ग्राम सोने के आभूषण, 10 किलो चांदी, पारंपरिक आभूषण और ग्राहकों के सोने-चांदी के आभूषण चोरी हो गए.

पांडू थाना प्रभारी विगेश कुमार राय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पांडु मेदिनीनगर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है. पहले, पुलिस थाना बाजार के पास था, लेकिन नए भवन के निर्माण के बाद, अब इसे लगभग चार किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है.

