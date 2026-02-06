ETV Bharat / state

पंडरिया में जैन मंदिर में बड़ी चोरी, थाना से महज 50 मीटर दूर वारदात, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

पंडरिया नगर में जैन मंदिर में चोरी हुई है. अज्ञात चोरों ने तीन दान पेटियों का ताला तोड़कर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया.

पंडरिया में जैन मंदिर में बड़ी चोरी, थाना से महज 50 मीटर दूर वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में चोर अब मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं. कबीरधाम जिले के पंडरिया नगर में एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है. थाना पंडरिया के ठीक सामने, महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित जैन श्वेतांबर मंदिर में अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोर मंदिर परिसर में रखी गई 3 दान पेटियों के ताले तोड़कर करीब दो लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए.

अज्ञात चोरों ने तीन दान पेटियों का ताला तोड़कर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों में आक्रोश

घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह मंदिर के पुजारी और समाज के लोगों को हुई, जब मंदिर खोला गया और दान पेटियों के ताले टूटे मिले. इसके बाद तत्काल जैन समाज के पदाधिकारियों ने थाना पंडरिया में इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मंदिर में हुई इस चोरी की वारदात को लेकर जैन समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

थाने के सामने भी मंदिर सुरक्षित नहीं

समाज के लोगों का कहना है कि जब पुलिस थाना के ठीक सामने स्थित धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा इंतजामों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. जैन समाज अध्यक्ष हरीश जैन ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह केवल चोरी की घटना नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था पर हमला है. उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी की राशि बरामद करने की मांग की है.

पंडरिया नगर में जैन मंदिर में चोरी हुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि चोरों की पहचान की जा सके. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

