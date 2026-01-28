ETV Bharat / state

कवर्धा जिले के स्कूल में चोरी, ताला तोड़कर घुसे चोर, सरकारी दस्तावेज भी गायब

कवर्धा के पोंडी पुलिस चौकी इलाके में सरकारी स्कूल में चोरी हुई है ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: जिले के राम्हेपुर स्थित शासकीय हाई स्कूल में अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. देर रात चोरों ने स्कूल परिसर में घुसकर कार्यालय का ताला तोड़ दिया और वहां रखे कीमती शैक्षणिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी कर ली. घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. यह पूरा मामला पोंडी पुलिस चौकी का है.

जानकारी के अनुसार चोर स्कूल का मुख्य ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और कार्यालय में रखे लैपटॉप, कैमरा, DVR सहित अन्य जरूरी सामान उठा ले गए. इतना ही नहीं, कार्यालय की आलमारी में रखे महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज भी गायब हैं. दस्तावेजों के गायब होने से स्कूल प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि इनमें शैक्षणिक रिकॉर्ड और अन्य जरूरी कागजात शामिल बताए जा रहे हैं.

कवर्धा जिले के स्कूल में चोरी, ताला तोड़कर घुसे चोर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुबह कर्मचारी पहुंचे तो पता चला

घटना की जानकारी सुबह उस समय सामने आई जब स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी स्कूल पहुंचे. टूटा हुआ ताला और बिखरा सामान देखकर तत्काल इसकी सूचना स्कूल के प्राचार्य को दी गई. इसके बाद प्राचार्य ने पोंडी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया.

CCTV खंगालने की कोशिश

पुलिस ने स्कूल परिसर, टूटे ताले और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की है. साथ ही चोरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि चोरी की वारदात सुनियोजित तरीके से की गई है.

कार्यालय में रखे लैपटॉप, कैमरा, DVR सहित अन्य जरूरी सामान उठा ले गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभिभावकों में नाराजगी

इस घटना से ग्रामीणों और अभिभावकों में भी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि शासकीय स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया है.