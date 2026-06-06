बैकुंठपुर में एसपी कार्यालय के सामने महिला जज के सरकारी बंगले में बड़ी चोरी
चोरों ने सोने चांदी के जेवरात, आईपैड और मोबाइल समेत करीब 9 लाख रुपये का सामान पार कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 6, 2026 at 9:53 AM IST
कोरिया: जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है. जिला न्यायालय में पदस्थ महिला न्यायाधीश के सरकारी आवास को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए सोने-चांदी के जेवरात, आईपैड, मोबाइल फोन एवं अन्य कीमती सामान सहित लगभग 9 लाख रुपये की चोरी कर ली.खास बात यह है कि यह सरकारी बंगला कचहरीपारा क्षेत्र में स्थित है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने होने के बावजूद चोर वारदात को अंजाम देने में सफल रहे.
महिला जज के घर चोरी
महिला न्यायाधीश ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रायपुर गई हुई थीं. इसी दौरान सूने पड़े सरकारी बंगले में अज्ञात चोर घुस गए और घर के भीतर रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया.चोरी की घटना का खुलासा तब हुआ जब बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में आलमारी खुली हुई और सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया. इसके बाद मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई.
9 लाख के सामान की चोरी
महिला न्यायाधीश के वापस बैकुंठपुर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने आवास की जांच की तो घर से सोने-चांदी के आभूषण, आईपैड, मोबाइल फोन सहित अन्य कीमती सामान गायब मिला. प्रारंभिक आकलन के अनुसार चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 9 लाख रुपये बताई जा रही है.
चोरी की घटना दर्ज कर ली गई है और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है-सुरेशा चौबे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
बैकुंठपुर पुलिस कर रही जांच
घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है.
इस सनसनीखेज चोरी की घटना ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थित सरकारी आवास में चोरी होने से आम लोगों में भी चिंता का माहौल है.