कंबल ओढ़कर डिजिटल लॉकर ले गए चोर, फायनेंस कंपनी के सीसीटीवी में कैद वारदात
धमतरी के फायनेंस कंपनी में सवा लाख की चोरी हुई है. चोरों ने ऑफिस का शटर तोड़कर घटना को अंजाम दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 10, 2025 at 6:45 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 7:12 PM IST
धमतरी : बढ़ती हुई ठंड में एक बार फिर चोर सक्रिय हुए हैं. धमतरी में अज्ञात चोरों ने SMFG फायनेंस कंपनी में चोरी की घटना की है. मंगलवार रात रुद्री रोड में कंपनी के दफ्तर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर लगभग सवा लाख रुपये नकदी चोरी कर ले गए.
फायनेंस कंपनी में आधी रात घुसे चोर
धमतरी के रुद्री रोड पर स्थित SMFG ग्रामशक्ति फायनेंस कंपनी है. बुधवार सुबह लगभग 10 बजे कंपनी के कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो शटर का ताला टूटा मिला. अंदर सामान बिखरा हुआ था. जिससे चोरी का अंदेशा होने पर पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, कोतवाली टीआई राजेश मरई सहित सायबर टीम मौके पर पहुंची.
कंबल ओढ़कर पहचान छिपाने की कोशिश
मामले की गंभीरता को देखते हुए SFL टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में एक व्यक्ति कम्बल ओढ़े मुंह छुपाए नजर आ रहा है जो कि कैमरे को क्षतिग्रस्त कर रहा था. घटनास्थल में कैमरा क्षतिग्रस्त मिला है. इस मामले पर सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि SMFG एक फाइनेंस कंपनी है, जो लोन देने का काम करती है.ऑफिस रुद्री रोड में है. बीती रात करीब 2 बजे अज्ञात लोगों ने शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया है.
फाइनेंस कंपनी में लगा अलार्म एक हफ्ते से खराब है. अज्ञात लोग घुसकर पहले लाइट बंद किए हैं. तलाशी ली फिर डिजिटल लॉकर को खोल नहीं पाए तो डिजिटल लॉकर को उठा ले गए. वहीं पास में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है. आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है- अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी
पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग सवा लाख रुपए के आसपास नकदी रकम की चोरी हुई है. फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. साथ ही साथ इस पूरे मामले में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की डिटेल भी खंगाली जा रही है.
वन वाटिका पर्यटकों के लिए हो रहा तैयार, दिसंबर से फरवरी तक रहता है गुलजार
गेहूं, चना और फूलों की खेती के लिए जानिए कौन सा मौसम है उपयुक्त
मनेंद्रगढ़ के वनवासी कन्या छात्रावास में घुसी मादा भालू , एक शख्स पर किया हमला