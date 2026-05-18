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धमतरी में फिर चोरी की वारदात, शिक्षक के घर से सोने-चांदी के जेवर और नगदी पार, भांजे की शादी में गया था परिवार

शिक्षक के घर से सोने-चांदी के जेवर और नगदी पार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जानकारी के मुताबिक ग्राम कोसमर्रा निवासी शिक्षक कृष्णकुमार कोसरे का परिवार अपने भांजे की शादी में अभनपुर गया हुआ था. इसी दौरान पड़ोसियों ने फोन कर बताया कि मकान का सामने वाला दरवाजा खुला हुआ है और चैनल गेट का ताला टूटा पड़ा है. सूचना मिलने पर शिक्षक परिवार तुरंत गांव पहुंचा. घर पहुंचने पर देखा कि मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी और अंदर सभी कमरों का सामान बिखरा पड़ा था.

धमतरी: जिले में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है. इस बार अज्ञात चोरों ने एक शिक्षक के घर को निशाना बनाया. चोर घर से सोने-चांदी के जेवर और नगदी समेत करीब 50 हजार 700 रुपये का सामान पार कर ले गए. मामला भखारा थाना इलाके का है.

धमतरी पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)

अलमारी के लॉकर तोड़कर की चोरी

चोरों ने पूजा कमरे में रखी दोनों अलमारियों और लॉकर को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. शिकायत के मुताबिक बड़ी अलमारी से सोने का गुलबंद सेट, इयर-रिंग सेट, मंगलसूत्र, टॉप्स, बाली, नथनी, लॉकेट, फुल्ली समेत कई जेवर गायब थे. वहीं चांदी के पायल, बिछिया, माला, अंगूठी भी चोरी होने की शिकायत है.

सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुल कीमत 50 हजार से अधिक

बताया जा रहा है कि चोरों ने छोटे आलमारी में रखे 1000 रुपये नगद पर भी हाथ साफ कर दिया. FIR के मुताबिक, चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 50 हजार 700 रुपये आंकी गई है. घटना के बाद भखारा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है.

कोसमर्रा निवासी कृष्णकुमार कोसरे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उनके घर जेवरात और नगदी की चोरी हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.- सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी

भांजे की शादी में गया था परिवार, वापस आने पर अलमारी के लॉकर टूटे मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लगातार हो रही चोरी की वारदात

कुछ दिन पहले धमतरी शहर के जालमपुर स्थित अर्जुन रेजिडेंसी कॉलोनी में भी दो घरों में चोरी की बड़ी वारदात हुई थी. जहां से चार लाख रुपये से ज्यादा का माल पार किया गया था. उस मामले के आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. लगातार सामने आ रही चोरी की वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है.