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कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के कार्यक्रम में चोरी, 15 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पर्स गायब , कांकेर की घटना

कांकेर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सुखदेव भगत कांकेर दौरे पर रहे. यहां उनके पहुंचने पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. चोरों ने इस कार्यक्रम को निशाना बनाया जिससे अफरा तफरी मच गई. कार्यक्रम में भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने कांग्रेस के मंडल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी समेत करीब 15 से 20 कार्यकर्ताओं के पर्स और जेब पर हाथ साफ कर दिया. कुल 40 हजार रुपये से अधिक की नकदी की चोरी हुई है.

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं के स्वागत के लिए मौजूद थे. इसी दौरान माल्यार्पण और स्वागत के दौरान हुई धक्का-मुक्की का फायदा उठाकर चोरों ने एक के बाद एक कई लोगों को निशाना बनाया. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब और पर्स चेक किए, तब चोरी का पता चला.

चोरों ने कांग्रेस नेताओं को बनाया निशाना

कांग्रेस के आमोड़ा मंडल अध्यक्ष कमलेश कोमरा ने बताया कि वे तीन गाड़ियों में करीब 20-25 कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे थे. भीड़ के दौरान उनका पर्स चोरी हो गया, जिसमें करीब 5 हजार रुपये नकद के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और परिवार से जुड़े जरूरी दस्तावेज थे. उन्होंने कहा कि नकदी चोरी होने का उतना दुख नहीं है, लेकिन जरूरी दस्तावेज चोरी होने से परेशानी बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि आगे भी पार्टी के कार्यक्रम होने हैं, इसलिए ऐसे आयोजनों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए.

चोरी की शिकायत की गई (ETV BHARAT)

कांकेर के सरंगपाल से पहुंचे सेक्टर प्रभारी कमलेश कुमार देवांगन ने बताया कि वे कार्यक्रम देखने आए थे. भीड़ के बीच जब उन्होंने अपनी जेब देखी तो किराना सामान खरीदने के लिए रखे करीब 10 हजार रुपये गायब मिले. उनका कहना है कि उनके अलावा भी कई लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है और पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

कांग्रेस नेता देवानंद मरकाम का पर्स भी स्वागत चौक के पास पीछे की जेब से चोरी हो गया. पर्स में करीब 5 से 6 हजार रुपये, उनकी पत्नी, बेटे और उनके खुद के आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज थे. उन्होंने कहा कि पैसे चले जाने का उतना दुख नहीं है, लेकिन दस्तावेज वापस मिल जाएं तो बड़ी राहत होगी.

स्वागत कार्यक्रम के समय यह चोरी की घटना हुई है. मेरे अलावा करीब 12 से 13 लोगों के साथ पर्स चोरी की वारदात हुई है- देवानंद मरकाम, कांग्रेस नेता

कांग्रेस प्रभारी के स्वागत में माल्यार्पण के समय धक्का मुक्की हुई. इस घटना में पर्स गायब हो गया. पर्स में करीब 3 हजार रुपये नकद, बच्चे और माता-पिता के आधार कार्ड तथा तीन एटीएम कार्ड थे-शेखर सलाम, कांग्रेस कार्यकर्ता

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांकेर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अब कार्यक्रम स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.