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MP-छत्तीसगढ़ में चोरी के आरोपी पहुंचे जेल, कवर्धा पुलिस को मिली सफलता

कवर्धा लोहारा थाना ( ETV BHARAT )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में चोरी की वारदात करने वाले आरोपियों को कवर्धा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने दोनों राज्यों में करीब एक दर्जन स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है.

लोहारा चोरी केस में कवर्धा पुलिस को सफलता लोहारा थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं. इससे क्षेत्र में सुरक्षा और पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर सवाल उठने लगे थे. लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी, लेकिन शुरुआती दौर में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था.