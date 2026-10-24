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MP-छत्तीसगढ़ में चोरी के आरोपी पहुंचे जेल, कवर्धा पुलिस को मिली सफलता

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. महबूब खान की रिपोर्ट

Kawardha Lohara Police Station
कवर्धा लोहारा थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2026 at 4:58 PM IST

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कवर्धा: छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में चोरी की वारदात करने वाले आरोपियों को कवर्धा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने दोनों राज्यों में करीब एक दर्जन स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है.

लोहारा चोरी केस में कवर्धा पुलिस को सफलता

लोहारा थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं. इससे क्षेत्र में सुरक्षा और पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर सवाल उठने लगे थे. लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी, लेकिन शुरुआती दौर में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था.

कवर्धा चोरी केस में एक्शन (ETV BHARAT)

इसी बीच छोटूपारा में एक किराना व्यापारी के घर 18 अगस्त 2026 को चोरी की वारदात हुई. अज्ञात चोरों ने घर की आलमारी तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए. इस बार चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में नजर आए आरोपियों के हुलिए के आधार पर पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्रों में उनकी पहचान कराने की कोशिश की, साथ ही मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया.

एमपी के बालाघाट से आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के मध्यप्रदेश में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम मध्यप्रदेश के बालाघाट पहुंची और एक आरोपी राकेश कुसरे को पुलिस ने 24 अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में राकेश ने अपने साथी अमर मरकाम के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की. उसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. इसके अलावा चोरी के पैसों से खरीदी गई एक बाइक भी जब्त की गई है- अपूर्वा सिंह क्षत्रिय, डीएसपी, लोहारा

कवर्धा पुलिस अब इन दो चोरों के गैंग की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि केस की जांच जारी है. जल्द ही इस केस में और खुलासा हो सकेगा.

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