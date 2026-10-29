राजभवन के पास भाजपा विधायक प्रताप सिंह के बंगले में घुसा चोर, नकदी–गहने किए चोरी, सुबह चला पता
रिपोर्ट के अनुसार चोर घर की खिड़कियां तोड़कर भीतर घुसा और वारदात को अंजाम दिया.
Published : October 29, 2026 at 1:50 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौंसले लगातार बढ़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के छबड़ा (बारां) से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के निजी बंगले को निशाना बनाकर एक चोर ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया. उनका बंगला शहर की सबसे पॉश कॉलोनी सिविल लाइंस में राजभवन के पास है. चोर ने बुधवार देर रात को वारदात को अंजाम दिया. जिसका पता सुबह चला. यह पूरी वारदात उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है.
जब वारदात हुई, उस समय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी अपने विधानसभा क्षेत्र में थे. घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने कमिश्नर सचिन मित्तल को जानकारी दी. इसके बाद सोडाला थानाधिकारी मनोज बेरवाल, सोडाला एसीपी जेठू सिंह और एडिशनल डीसीपी (साउथ) ललित कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे. मौके पर पहुंची सोडाला थाना पुलिस और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
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सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान का प्रयास : जयपुर (दक्षिण) एडिशनल डीसीपी ललित कुमार शर्मा ने बताया कि विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के सिविल लाइंस स्थित घर में चोरी की वारदात हुई है. घर में घुसकर देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. खिड़कियों के दरवाजे तोड़कर चोर मुख्य परिसर में दाखिल हुआ. उन्होंने बताया कि घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण कर वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. शिकायतकर्ता राजू सिंह ने बताया कि वारदात के समय घर में विधायक का परिवार और अन्य लोग मौजूद थे. उनके बेटे को आभास होने पर बाहर जाकर देखा, लेकिन तब तक चोर निकल गया.
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एफएसएल टीम को बुलाया मौके पर : एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है. एसएफएल की मदद से पुलिस घटनास्थल से सबूत जुटा रही है. इधर, प्रताप सिंह सिंघवी के स्टाफ राजसिंह की ओर से पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि देर रात एक चोर मुंह पर मास्क लगाकर घर में घुसा. उसके हाथ में टॉर्च थी. घर की खिड़कियां तोड़कर वह भीतर घुसा और वारदात को अंजाम दिया. प्रारंभिक तौर पर एक से सवा लाख रुपए नकद और कुछ आर्टिफिशियल आभूषण चोरी होने की जानकारी मिली है.
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पीछे की दीवार फांदकर घुसा चोर : इस घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पीछे की तरफ से घर में घुसे शख्स ने पहचान छुपाने के लिए मुंह ढंक रखा था. बंगले के मुख्य परिसर में दाखिल होने से पहले चोर ने लॉन एरिया और गार्ड रूम को चेक किया. इसके बाद लॉन एरिया की तरफ बनी खिड़कियों के दरवाजे तोड़कर वह घर में दाखिल हुआ. उसने घर में अलमारियों की तलाशी ली और नकदी व आभूषण ले गया. पुलिस घटनास्थल के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर चोर के आने और जाने के रास्तों की पहचान कर रही है. तकनीकी आधार पर भी वारदात को अंजाम देने वाले शख्स के बारे में जानकारी जुटाकर उसकी पहचान के प्रयास जारी हैं.
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