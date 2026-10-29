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राजभवन के पास भाजपा विधायक प्रताप सिंह के बंगले में घुसा चोर, नकदी–गहने किए चोरी, सुबह चला पता

सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौंसले लगातार बढ़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के छबड़ा (बारां) से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के निजी बंगले को निशाना बनाकर एक चोर ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया. उनका बंगला शहर की सबसे पॉश कॉलोनी सिविल लाइंस में राजभवन के पास है. चोर ने बुधवार देर रात को वारदात को अंजाम दिया. जिसका पता सुबह चला. यह पूरी वारदात उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है.