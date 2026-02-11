ETV Bharat / state

शादी में माउंट आबू गया था परिवार, पीछे से चोरों ने लाखों के जेवर-नकदी पर किया हाथ साफ

पीड़ित के अनुसार चोर करीब 2 लाख रुपए नकद और लगभग 20 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं.

घर में लाखों की चोरी
घर में लाखों की चोरी (ETV Bharat)
सिरोही : जिले के आबूरोड शहर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. घटना राजा कोठी रोड स्थित माउंट वैली अपार्टमेंट के सामने की है, जहां ठेकेदारी कार्य से जुड़े रमजान भाई के घर में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की.

शहर थानाधिकारी हरचंद देवासी ने कहा की घटना गंभीर है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है. आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच व नाकाबंदी की गई है. शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाएगा. रात्रि गश्त और मजबूत की जा रही है. पुलिस की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है.

लाखों के जेवर और नकदी चुराए : जानकारी के अनुसार रमजान भाई अपने सगे भाई के बेटे की शादी में शामिल होने परिवार सहित माउंट आबू गए हुए थे. मंगलवार रात जब परिवार वापस लौटा तो घर के मुख्य दरवाजे पर लगे तीनों ताले टूटे हुए मिले. अंदर जाकर देखा तो अलमारी व सामान बिखरा पड़ा था और सोने-चांदी के आभूषण व नकदी गायब थी. पीड़ित के अनुसार चोर करीब 2 लाख रुपए नकद और लगभग 20 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, जिनमें सोने की चेन, हार, कान के झुमके व अन्य आभूषण शामिल हैं, चोरी कर ले गए.

घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घर व सामने की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर सामने आया कि सोमवार रात 12:04 बजे तीन युवक घर में घुसे और 12:54 बजे बाहर निकलते दिखाई दिए. फुटेज के अनुसार आरोपी वारदात के बाद कच्चे रास्ते की ओर भागते नजर आए.

