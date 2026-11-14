कासगंज में इंसानियत शर्मसार: बेटी के शव के पास बिलखता रहा परिवार, इधर चोरों ने 5 घरों को बनाया निशाना
चोरों ने बक्से और अलमारी के ताले तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नगदी पार कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 5:44 PM IST
कासगंज/इटावा : गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र स्थित नगला पटवारियन गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक तरफ जहां पूरा परिवार अपनी बेटी की मौत के गम में डूबा था. उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं. वहीं, दूसरी तरफ चोरों ने इसी बेबस हालात का फायदा उठाकर पांच घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.
जानकारी के अनुसार, स्वर्गीय नन्ने सिंह की 18 वर्षीय पुत्री भावना लंबे समय से बीमार चल रही थी. शुक्रवार की शाम को आगरा के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. रात करीब आठ बजे भावना का शव उसके पैतृक गांव नगला पटवारियन पहुंचा. बेटी की मौत से परिवार में मातम पसर गया.
इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार पहुंच गए. घर के बाहर चौपाल पर रखे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही. उसी समय रात करीब एक बजे शातिर चोरों ने गांव में धावा बोल दिया और पांच घरों को निशाना बनाया. हैरत की बात यह है कि जिस घर में बेटी की मौत का कोहराम मचा था, चोरों ने उसे भी नहीं छोड़ा.
पीड़ित परिवार का कहना है कि चोरों ने बक्से और अलमारी के ताले तोड़कर वहां रखे लाखों रुपये के कीमती जेवरात और नगदी पार कर दिया. इसी तरह गांव के चार अन्य घरों से भी नकदी और कीमती सामान के चोरी होने की बात सामने आई है.
थाना प्रभारी चमन कुमार गोस्वामी ने बताया कि पांच घरों में चोरी की बात सामने आई है, जिनमें से फिलहाल दो घरों से नकदी और सामान चोरी हुई है. फिलहाल पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.
इटावा : पंचशील चौकी के सामने दिनदहाड़े चोरी
इधर इटावा में भी चोरी की घटना सामने आई है, यहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पंचशील चौकी के सामने स्थित खाद-बीज की दुकान को चोर ने निशाना बनाया है. बताया गया कि बुटहार गांव निवासी शिवराज सिंह के घर में खाद-बीज की दुकान संचालित है. आरोप है कि शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे एक चोर दुकान में घुसा और गुल्लक तोड़कर उसमें रखे करीब 30 हजार रुपये लेकर फरार हो गया. चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. सिविल लाइन थाना अध्यक्ष कवण्य कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले में कार्रवाई जारी है. चोर को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.
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