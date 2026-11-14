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कासगंज में इंसानियत शर्मसार: बेटी के शव के पास बिलखता रहा परिवार, इधर चोरों ने 5 घरों को बनाया निशाना

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज/इटावा : गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र स्थित नगला पटवारियन गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक तरफ जहां पूरा परिवार अपनी बेटी की मौत के गम में डूबा था. उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं. वहीं, दूसरी तरफ चोरों ने इसी बेबस हालात का फायदा उठाकर पांच घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

जानकारी के अनुसार, स्वर्गीय नन्ने सिंह की 18 वर्षीय पुत्री भावना लंबे समय से बीमार चल रही थी. शुक्रवार की शाम को आगरा के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. रात करीब आठ बजे भावना का शव उसके पैतृक गांव नगला पटवारियन पहुंचा. बेटी की मौत से परिवार में मातम पसर गया.