रांची में चोरी करते पकड़े गए दो युवकों से खुला गिरोह का राज, तीन और गिरफ्तार
रांची में चोरों का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी का सामान बरामद किया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 7, 2026 at 9:33 PM IST
रांचीः शहर के कांके थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली. चोरी का प्रयास करते ग्रामीणों के हत्थे चढ़े दो युवकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके तीन अन्य कथित साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार पांचों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर चोरी की कई घटनाओं से जुड़े सुराग मिले हैं. उनके पास से सोने-चांदी जैसे आभूषण, चार मोबाइल फोन और पांच हजार रुपये नकद बरामद किए गए.
स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया
पुलिस को सूचना मिली थी कि कांके के बोडेया गांव में चोरी की कोशिश के दौरान स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. उनकी पहचान अरसंडे निवासी विवेक तिर्की और संजू टोप्पो के रूप में हुई है.
आरोपियों ने अपने साथियों के बारे में जानकारी दी
पूछताछ के दौरान पुलिस को क्षेत्र में पहले हुई चोरी की घटनाओं के संबंध में जानकारी मिली. आरोपियों ने कथित तौर पर अपने साथियों के बारे में भी पुलिस को बताया. इसके बाद पुलिस टीम ने अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर पुड़ीटोला निवासी गोरिस तिर्की तथा बोडेया निवासी साहिब अंसारी उर्फ बानू और नासिर अंसारी उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया.
जेवर और चार मोबाइल बरामद
पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से सोने जैसी कान का बाली तीन पीस, लॉकेट, नाक की कील दो पीस, नथुनी, चांदी जैसी पायल का एक जोड़ा और चांदी की चेन बरामद हुई है. इसके अलावा वीवो, रियलमी, ओप्पो और आईफोन के चार मोबाइल फोन तथा पांच हजार रुपये नकद मिले हैं.
पुलिस अब बरामद सामान के वास्तविक स्रोत का पता लगा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने कांके और आसपास के क्षेत्रों में कितनी वारदात को अंजाम दिया है.
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