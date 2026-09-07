ETV Bharat / state

रांची में चोरी करते पकड़े गए दो युवकों से खुला गिरोह का राज, तीन और गिरफ्तार

रांची में चोरों का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी का सामान बरामद किया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

STOLEN GOODS
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 9:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः शहर के कांके थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली. चोरी का प्रयास करते ग्रामीणों के हत्थे चढ़े दो युवकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके तीन अन्य कथित साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार पांचों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर चोरी की कई घटनाओं से जुड़े सुराग मिले हैं. उनके पास से सोने-चांदी जैसे आभूषण, चार मोबाइल फोन और पांच हजार रुपये नकद बरामद किए गए.

स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

पुलिस को सूचना मिली थी कि कांके के बोडेया गांव में चोरी की कोशिश के दौरान स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. उनकी पहचान अरसंडे निवासी विवेक तिर्की और संजू टोप्पो के रूप में हुई है.

आरोपियों ने अपने साथियों के बारे में जानकारी दी

पूछताछ के दौरान पुलिस को क्षेत्र में पहले हुई चोरी की घटनाओं के संबंध में जानकारी मिली. आरोपियों ने कथित तौर पर अपने साथियों के बारे में भी पुलिस को बताया. इसके बाद पुलिस टीम ने अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर पुड़ीटोला निवासी गोरिस तिर्की तथा बोडेया निवासी साहिब अंसारी उर्फ बानू और नासिर अंसारी उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया.

जेवर और चार मोबाइल बरामद

पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से सोने जैसी कान का बाली तीन पीस, लॉकेट, नाक की कील दो पीस, नथुनी, चांदी जैसी पायल का एक जोड़ा और चांदी की चेन बरामद हुई है. इसके अलावा वीवो, रियलमी, ओप्पो और आईफोन के चार मोबाइल फोन तथा पांच हजार रुपये नकद मिले हैं.

पुलिस अब बरामद सामान के वास्तविक स्रोत का पता लगा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने कांके और आसपास के क्षेत्रों में कितनी वारदात को अंजाम दिया है.

ये भी पढ़ें:

सेठ के यहां हुई चोरी के पीछे नौकर निकला शातिर, पुलिस ने बरामद किए 55 लाख से अधिक के आभूषण

रांची पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 10 भी बाइक बरामद

अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, सरगना गिरफ्तार, पांच बाइक बरामद

TAGGED:

RANCHI
CRIMINAL ARRESTED
चोर गिरोह का खुलासा
STOLEN GOODS RECOVERED
GANG OF THIEVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.