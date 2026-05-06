राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में 'घर का भेदी' ही निकला चोर! पुलिस ने किया शातिर गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार
विश्वविद्यालय में काम करने वाला नाथूलाल आरोपी नेमा बागरिया को स्टाफ क्वार्टर की खाली होने की सूचना देता था. इस पर गिरोह चोरी करता था.
Published : May 6, 2026 at 9:52 AM IST
अजमेर: 'घर का भेदी लंका ढाए' की कहावत राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में चरितार्थ हुई. जिले के किशनगढ़ स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (CURAJ) में लगातार हो रही नकबजनी की वारदातों का पर्दाफाश हो गया है. बांदरसिंदरी पुलिस ने शातिर बागरिया गिरोह के तीन सदस्यों और विश्वविद्यालय के ही एक प्राइवेट कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. यह कर्मचारी हाउसकीपिंग और बागवानी का काम करता था और काम के बहाने रेकी करता था और गिरोह को सूचना देता था.
थानाधिकारी दयाराम चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लखन मोग्या (24) निवासी टोडा रायसिंह, टोंक पप्पू बागरिया (33), सांभर, नेमा बागरिया (42), खातोलाई, बांदरसिंदरी और नाथूलाल गुर्जर (41) निवासी बांदरसिंदरी को गिरफ्तार किया है. तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर की मदद से सामने आया कि विश्वविद्यालय में काम करने वाला नाथूलाल गुर्जर चोर गिरोह की महिला सदस्य नेमा बागरिया को स्टाफ क्वार्टर की खाली होने या बाहर जाने की सूचना दी.
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वह गिरोह को बताता था कि कौन सा स्टाफ क्वार्टर कब खाली है या कौन सा परिवार सप्ताहांत पर बाहर गया है. सूचना मिलते ही महिला सदस्य नेमा बागरिया के नेतृत्व में गिरोह कटर से ताला काटकर लाखों का माल उड़ा देता था. पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर लोकेशन की मदद से जाल बिछाकर आरोपियों को धर दबोचा. चोरी के सोने-चांदी के जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं.
पुलिस ने लाखों के सोने-चांदी के जेवर बरामद किए हैं. गिरोह ने यूनिवर्सिटी में तीन और चूरली गांव में एक बड़ी नकबजनी की थी. पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में थानाधिकारी दयाराम चौधरी, एएसआई अनिल कुमार, कांस्टेबल बजरंग लाल, भोजराज, संतरा और बीना धाभाई ने यह कार्रवाई की.